Catalá, Rizos y Levi Cantero repiten curso con Huétor Tájar, Huétor Vega y el debutante Churriana

Seis serán los equipos granadinos que militen en el grupo IX de la Tercera RFEF en la temporada 2025/26. CF Motril, Arenas de Armilla Cultura y Deporte, Huétor Vega, Huétor Tájar, Churriana de la Vega, tras su ascenso desde la División de Honor Andaluza, y Recreativo de Granada, que descendió de la Segunda Federación, completan la media docena de planteles granadinos, una cifra que habría que remontarse muchos años en el tiempo para que fuese tan suculenta.

Ya se conocen la totalidad de los inquilinos de los banquillos granadinos de cara al próximo curso. Tres entrenadores repiten con respecto a la temporada pasada. En el Huétor Vega se firmó la continuidad de Manuel Moreno ‘Rizos’, mientras que el Huétor Tájar hizo oficial la renovación de Julio Catalá. En el Churriana de la Vega seguirá Antonio Levi Cantero García, técnico que en el pasado ejercicio logró el ascenso.

En el CF Motril, el que fue su técnico Manu del Moral firmó por el Getafe B de la Segunda RFEF. Su lugar en el banquillo lo ocupará el asturiano Jesús Hevia Martín ‘Chus Hevia’. El ovetense, joven míster de apenas 35 años, como entrenador comenzó en el Marbella FC y en el UP Langreo, donde formó parte de sus diferentes cuerpos técnicos, siendo ya primer entrenador en los juveniles del Gijón Industrial y la UD Llanera. El primer equipo sénior en dirigir fue el Unión Comercial FC de Asturias, antes de que la pasada campaña coger las riendas del Torreperogil.

En el Arenas de Armilla Cultura y Deporte no seguirá Teodórico Pérez Peña ‘Thierry’ y firmó a Jorge Molina, ex jugador y ex ayudante técnico del Granada CF que hará su debut como entrenador. El Recreativo de Granada hizo oficial que Luis Bueno, que en la última campaña dirigió al juvenil A del Atlético de Madrid, será el nuevo míster. Esta será su segunda etapa como rojiblanco, ya que entre los años 2011 y 2016 perteneció a la estructura del fútbol base del Granada CF.