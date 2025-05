El Atletismo ‘Ciudad de Motril’ suma ocho oros, dos platas y nueve bronces en el XXII Circuito ‘Núñez Blanca’

El estadio municipal de atletismo ‘Emilio Hidalgo’ celebró la jornada final del XXII Circuito Municipal de Atletismo en Pista ‘Núñez Blanca’ - Fundación Caja Rural de Granada, organizado una vez más por la Diputación de Granada en colaboración con los ayuntamientos de las diferentes sedes. A una mañana de disfrute con los mejores atletas granadinos en las categorías de formación, le siguió un final de la jornada en el que el esfuerzo de los atletas motrileños se tradujo en una cosecha de ocho oros, dos platas y nueve bronces.

Tras la semifinal disputada en Almuñécar, los deportistas del Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’ continuaron disfrutando y cosechando éxitos y buenas marcas. Fueron un total de 50 atletas pertenecientes a las categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 los que se consiguieron clasificar en cada una de las diferentes pruebas: velocidad, salto de longitud, lanzamiento de peso, marcha y fondo.

En la categoría sub 10 Antonio Salcedo Martín se colgó un doble oro en 50 y 1.000 metros; oro también para Marcos Calahorro en los 1.000 metros marcha; y sendos bronces para Vega Ballesteros y Valentina Adriana Ciobanu en los 1.000 metros marcha. En sub 12 tres fueron los oros, conseguidos por Ana Jiménez Villegas en peso, Pablo Chica Ramírez en 60 metros y Yisenia Pineda Aguilar en longitud, que además hizo plata en 60 metros. Chloe Almendros Maldonado se colgó el bronce en los dos kilómetros marcha.

En sub 14, Marta Sánchez Gallardo logró el oro en peso y Carmen Antúnez Mingorance la plata en los dos kilómetros marcha. La lista de medallas, todas de bronce, fueron para Carla Peregrina Hontoria y Hugo Castro Cabello, en peso; Martín Casado Sánchez, en 80 metros y dos kilómetros marcha; Daniel Torres, David Torres, Christian González y Martín Casado, en el relevo 4x80 m.; y Carla Peregrina, Carmen Antúnez, Elena Antúnez y Marta Sánchez, en el relevo 4x80 metros.

Finalmente, en la categoría sub 16, oro para Marta Martín Martín, en 1.000 metros; plata para Daniela Sánchez Taboada, en 1.000 metros; y bronce para Valeria Dalla Costa García, en 1.000 metros y Candela González Valverde, en dos kilómetros marcha. Y para rubricar la jornada, oro para el relevo 4x100 metros que completaron Valeria Dalla Costa, Cayetana Ballesteros, Daniela Sánchez y Marta Martín.