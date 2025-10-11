La UME se dirige a Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas

Fotografía de archivo de participación de la UME en Los AlcázaresFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma20/9/2019

La Unidad Militar de Emergencias se dirige a esta hora hacia el municipio murciano de Los Alcázares, en el Mar Menor, ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias caídas durante la madrugada y que han causado importantes inundaciones en la población, sin daños personales.

El delegado de Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que ha recorrido de madrugada los municipios de la comarca de Cartagena Mar Menor afectados por el temporal que azota la Región desde el jueves, ha informado en la red social X de que ya se ha hecho efectivo el despliegue de la UME solicitado por el Ayuntamiento de Los Alcázares a la Comunidad Autónoma.

El Gobierno regional, por su parte, ha elevado a nivel 2 el Plan Inunmur ante el Riesgo de Inundaciones, lo que posibilita la intervención de medios estatales.

Las fuertes lluvias caídas esta madrugada han generado inundaciones en los municipios ribereños del Mar Menor, donde cuatro carreteras permanecen cortadas, entre ellas la que da acceso al hospital comarcal, y se han producido centenares de llamadas al 112 pidiendo asistencia, como las 300 generadas en San Javier, según ha informado su alcalde, José Manuel Luengo.