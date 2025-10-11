Rescates en Los Nietos y vigilancia en la rambla del Albujón han marcado la noche con el paso de la Dana Alice por Cartagena

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena han llevado a cabo la madrugada de este 11 de octubre tareas de rescate de en torno a una decena de personas en la población de Los Nietos. La situación volvió a la normalidad en este área poco antes de las 6 de la mañana. Tras superar este viernes el aviso rojo por lluvia, el municipio se encuentra este sábado en aviso naranja por riesgo importante, según la Aemet.

Han llegado a trabajar en Los Nietos cuatro dotaciones con vehículos pesados interviniendo a la vez con una veintena de bomberos desplegados. Según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que durante la noche ha estado supervisando el operativo en las zonas afectadas, las tareas de evacuación comenzaron sobre las 3:30 horas en las calles Marina, Levante, Escorial y Mujol de esta población costera de Cartagena.

El Ayuntamiento tiene abierto en Los Nietos el colegio Félix Rodríguez de la Fuente con funcionarios municipales de Servicios Sociales, donde se ha asistido a los vecinos para garantizar su seguridad.

En total, han recibido una primera atención en este centro educativo siete personas. Dos de ellas han sido trasladas al pabellón de Cabezo Beaza. El resto se ha marchado por sus propios medios. Todas ellas en buen estado de salud.

Más incidencias

El personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena también ha intervenido esta madrugada en otro rescate de una persona de avanzada edad en su vivienda en la zona de Cala Reona. Así como en la evacuación de un conductor en la diputación de El Beal que había quedado atrapado en su vehículo.

Y el derrumbe del techo del comedor de una vivienda de planta baja situada en la calle San Isidro en el barrio cartagenero de Los Dolores. Este último siniestro, sin heridos pese a estar la casa habitada. Las dos personas moradoras han sido realojadas en viviendas de familiares.

Personal de la concesionaria municipal de aguas Hidrogea también se encuentra esta madrugada realizando tareas de reparación por la avería de una canalización en las proximidades de la plaza Bohemia de La Manga.