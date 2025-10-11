Investigan a trabajadores de la ITV de Asturias por vender aplicaciones informáticas a otros países: el caso ya está en manos de la Fiscalía

La empresa que se encarga de la Inspección Técnica de Vehículos en Asturias (Itvasa) ha remitido a la Fiscalía las conclusiones de una investigación interna iniciada por una supuesta venta, a terceros países, de aplicaciones informáticas propiedad de la empresa sin que tuviera conocimiento de estas transacciones comerciales.

La investigación se inició tras una denuncia registrada, el pasado mes de julio, a través del sistema interno de información de la compañía; y, en el curso de dicha investigación, se han hallado indicios que podrían ser compatibles con actuaciones ilícitas.

Itvasa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, a través de un informe que "detalla los resultados de la investigación interna e identifica, salvaguardando la presunción de inocencia, a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones", según explica la empresa.

Trabajador de la ITV realizando una revisión

A través de un comunicado, el Gobierno de Asturias -propietario de Itvasa- asegura que "la puesta en conocimiento de estos hechos ante la Fiscalía obedece al compromiso de la compañía y sus responsables con la legalidad, la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales".

Aclara, además, que "la comunicación no implica pronunciamiento sobre la tipicidad penal, sino que permite que el Ministerio Fiscal, con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, el inicio de las actuaciones oportunas". Más allá de estas explicaciones, Itvasa advierte de que no ofrecerá, "por ahora", más detalles "con el fin de salvaguardar la investigación, la confidencialidad y la presunción de inocencia".