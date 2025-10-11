Una escapada en la Región de Murcia con el Bono Turístico: todo ventajas

Una escapada a la Región de Murcia para disfrutar de todos sus encantos es un acierto. El Bono Turístico es una ayuda directa que cubre el 50% del coste de los servicios subvencionables del viaje (con un máximo de 250 euros, IVA incluido).

Los servicios mínimos a contratar corresponden a una estancia mínima de dos noches consecutivas en el mismo alojamiento inscrito en el Registro de Empresas Turísticas de la Región en las siguientes tipologías: establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings, casas rurales, hospederías rurales y albergues.

Turismo Región de Murcia Vista de la Costa de Cartagena, Turismo Región de Murcia

¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo?

El único requisito para solicitarlo es ser residente estable en España, mayor de edad y contratar un mínimo de dos noches en alguno de los establecimientos adheridos. La clave para aprovecharlo al máximo es reservar pronto, ya que las plazas para las fechas más populares, como puentes y fines de semana, desaparecen rápidamente.

Los trámites son muy sencillos y se pueden realizar en turismoregiondemurcia.es se encuentran todas las instrucciones y plazos.

Turismo Región de Murcia Catedral de Santa María, Murcia / Turismo Región de Murcia

¿Dónde puedes disfrutar del bono?

Esta ayuda directa está pensada para poder disfrutar de todos los espacios de la Región: zonas de costa, ciudades o pueblos con encanto y espacios rurales para aprovechar escapadas rurales. ¡Te vas a volver a enamorar de tu Región!

Submarinismo y deportes acuáticos: Explora el Mediterráneo

Para amantes del buceo, una buena opción es reservar, por ejemplo, un alojamiento cercano a la reserva marina de Cabo de Palos, de Mazarrón o Águilas, para disfrutar de sus barcos hundidos y biodiversidad marina. Además del buceo, también practicar deportes acuáticos como el kayak, paddle surf o snorkel.

Turismo Región de Murcia Buceo en la Región de Murcia; Turismo Región de Murcia

Turismo rural: desconexión en plena naturaleza

Para quienes prefieran la tranquilidad de la montaña, el turismo rural también tiene cabida en alojamientos adheridos a este bono turístico. Un buen ejemplo es el área de Sierra Espuña y localidades como Aledo, Alhama de Murcia, Pliego, Mula, Totana o espacios naturales como el Parque Regional de Sierra Espuña o el Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas y el embalse de la rambla de Algeciras.

Con el Bono Turístico, es posible alojarse en alguno de los alojamientos rurales u hoteles de la zona y disfrutar de rutas de senderismo, paseos en bicicleta o de una jornada de relax en plena naturaleza.

Sierra Espuña también ofrece actividades guiadas, como rutas de escalada, avistamiento de aves o paseos a caballo.

Turismo Región de Murcia Senderismo en Sierra Espuña, Turismo Región de Murcia

Playas de ensueño: relax en la Costa Cálida

Nuestra Región cuenta con algunas de las mejores playas del Mediterráneo, sin olvidarnos, por supuesto, de la laguna salada más grande de Europa: el Mar Menor. ¿Te apetece una escapada con sabor a mar?

Ciudades históricas

Otra buena opción para aprovechar el bono es una visita cultural a las ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca o Caravaca de la Cruz, joyas históricas llenas de cultura y patrimonio.

Piérdete en las calles de Murcia y detente ante su imponente Catedral, viaja a través de la historia en Cartagena y en su Teatro Romano o descubre Lorca, la Ciudad del Sol, con la única sinagoga de España que no ha sido reconvertida por otras religiones. Caravaca de la Cruz es otro acierto, la ciudad jubilar de la Región. Tú eliges.

Turismo Región de Murcia Teatro Romano de Cartagena, Turismo Región de Murcia

Enoturismo y gastronomía: 1.001 Sabores Región de Murcia

Otra de las oportunidades que se abren con el bono turístico es la de disfrutar del enoturismo y visitar algunas de las bodegas más importantes de la Región. La oferta de alojamientos en Bullas, Jumilla y Yecla es amplia y algunos alojamientos adheridos a la ayuda ofrecen experiencias gastronómicas o rutas del vino.

Para solicitar el bono, simplemente visita la web oficial del bono turístico de la Región de Murcia y descubre cómo beneficiarte de este descuento.

Región de Murcia, felicidad de la buena.