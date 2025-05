Los atletas Martín Casado y Marta Sánchez se cuelgan medalla en el Andaluz sub 14

Motril - Publicado el 22 may 2025, 18:30

Almería acogió el Campeonato de Andalucía sub 14 oriental, una cita donde participaron un total de trece deportistas del Club Atletismo Wiber ‘Ciudad de Motril’. En este campeonato individual los atletas compiten en tres pruebas determinadas según el triatlón en el que han clasificado, obteniendo puntos por cada una de ellas que finalmente se suman para determinar el resultado global.

En una mañana marcada por el calor y el viento en contra en la totalidad de las carreras, los atletas del ‘Ciudad de Motril’ supieron sacar rédito a las diferentes pruebas obteniendo diversas mejoras de marca y disfrutando de otra jornada para el recuerdo en estas categorías de base.

Desde el punto de vista de los resultados, toca destacar a Marta Sánchez Gallardo y Martín Casado Sánchez, que vieron recompensado su esfuerzo en forma de medalla. Marta fue cuarta en el triatlón D, con la mejor marca de lanzamiento peso de la competición (9.23 metros) y marca personal en disco (22.98 metros). Martín, por su parte, consiguió un muy meritorio quinto puesto tras completar las pruebas de 80 metros, 2 km. marcha y lanzamiento de jabalina, correspondientes al triatlón E.

Este fue el último campeonato autonómico en el formato de triatlón para nueve de los trece atletas clasificados, los nacidos en 2012, que en la segunda parte de la temporada ya podrán competir a nivel individual en cualquiera de las 17 pruebas que se pueden realizar en pista en esta categoría sub 14. Mirando a futuro los amantes al atletismo de base esperan con entusiasmo la próxima cita, se trata del Campeonato de Andalucía de clubes sub 14 que se disputará el próximo 14 de junio en el polideportivo ‘Emilio Hidalgo Pérez’ de Motril. Una jornada apasionante que se vivirá desde primera hora de la mañana junto con el Campeonato de Andalucía de clubes en la competición sub 12.