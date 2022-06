Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo se sitúan en el top ten nacional del Trofeo San Isidro de vela

Víctor Pérez Campos, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, y Luca Rosa Bruggioni, del Real Club Náutico de Madrid, lograron el triunfo en el Trofeo San Isidro-Open Villa de Madrid-Abanca Xacobeo, a su vez quinta regata del Circuito Nacional para la clase snipe. La segunda plaza fue para una de las tripulaciones más fuertes, la formada por el gallego de Villagarcía Martín Bermúdez de la Puente, junto a la medalla de oro olímpica, la asturiana Angela Pumariega, del Real Club Astur de Regatas de Gijón.





Los motrileños Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, representantes del Real Club Náutico de Motril con su barco Motril, finalizaron séptimos de la general a la vez que terceros en la categoría máster. Hay que destacar que la regata fue muy exigente, incluso se hubo de competir con vientos de hasta doce nudos, si bien se completaron las cinco mangas previstas en el calendario.





El competitivo Trofeo San Isidro, organizado por el Real Club Náutico de Madrid, se disputó en aguas del madrileño pantano de San Juan contando con la participación de medio centenar de tripulaciones llegadas desde Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Valencia, Baleares, Murcia, Madrid, Andalucía y Canarias; así como de Argentina y Bélgica.





De otro lado, y organizado por el Club de Mar Almería, se celebró la sexta prueba del campeonato provincial optimist, un evento valedero para las flotas de Almería y Granada. La regatista local Alejandra Fresneda se proclamó campeona absoluta y femenina. En la categoría sub 16 primer puesto de Álvaro José Ballesteros, del Real Club Náutico de Motril, siendo segundo su hermano Javier Ballesteros. En sub 13 dominio de José Antonio Frías, del Real Club Náutico de Adra; y Julieta Malpica, del Náutico de Motril. En sub 11 triunfos de Blanca Marrades, del Náutico Motril, y Antonio Puertas, del Real Club Náutico de Roquetas de Mar.