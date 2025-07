El almeriense Savins Puertas se impone en el VIII Torneo de Ajedrez Castell de Ferro

Aforo completo en el Centro de Interpretación de la Cultura de la Costa donde se celebró el VIII Torneo de Ajedrez Castell de Ferro 2025. La dirección técnica fue de José Luis Lorente López, con el arbitraje de Francisco José Ferrer Escudero, la organización del Club Ajedrez Motril y la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro. Se jugaron siete rondas con un tiempo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada.

Entre los principales favoritos figuraban el ajedrecista madrileño Alberto García Dorado, candidato a Maestro FIDE; el zubiense Ángel Serrano Almendros, ganador de la pasada edición; Rosa Adela Lorente Serrano, vigente campeona de Andalucía absoluta; el almeriense Savins Puertas Martín, también candidato a Maestro FIDE; y David Alonso Vargas, actual campeón de Andalucía en la categoría sub 16.

Raúl Salguero Méndez y Ángel Serrano Almendros comenzaron liderando el torneo. En la quinta ronda el almeriense Savins Puertas Martín venció a Ángel Serrano Almendros, número uno del ranking inicial, colocándose como líder destacado. En las dos últimas rondas Savins se hizo fuerte en la primera mesa ante David Alonso Vargas y Julen Ibáñez Macías, lo que hizo que con siete puntos, de siete posibles, se alzara con el título de campeón.

La segunda posición fue para Ángel Serrano Almendros, con seis puntos y realizando un gran campeonato; siendo tercero el madrileño Alberto García Dorado, situado a la cabeza de un fuerte grupos de nueve ajedrecistas con 5,5 puntos. En el capítulo de destacados mencionar al zubiense David Alonso Vargas, al almeriense Damián Ferro Martínez, al granadino Julen Ibáñez Macías y la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano (primera fémina), todos luchando en las primeras mesas del torneo.

Tres motrileños sobresalieron en sus categorías, fueron los casos de Luis Lupiáñez Sánchez, que lideró la competición de veteranos; Alejandro Valenzuela Fernández, que se impuso en sub 1950; y Fernando Martín Morales, que lideró la de 1800. El otureño Víctor Fernández Mata fue primero en la categoría sub 1500, Adrián Sánchez Castillo acabó como primer local, y la joven ajedrecista granadina Elena Rosario Ocaña Solans fue la mejor sub 10 del torneo.