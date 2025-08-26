Alberto García y Candela Aparisi, campeones del XXI Torneo de Tenis Open La Amistad de Almuñécar

El Complejo Municipal de Río Verde de Almuñécar puso el broche de oro al XXI Open La Amistad - XVI Memorial Diego Fernández, enmarcado en el Circuito Nacional IBP Tenis (iniciativa de la Fundación Blanco París que nació en 2017 para potenciar los torneos de tenis en España). Se celebraron las finales masculina y femenina ante unas gradas repletas de aficionados que disfrutaron de una jornada inolvidable de tenis.

La final femenina abrió la gran cita con el triunfo de Candela Aparisi González, que se proclamó campeona tras imponerse con autoridad a María Victoria Herrera Mena. En categoría masculina el espectáculo fue mayúsculo. El granadino afincado en Almuñécar, Alejandro Martín Ventura, alcanzó su segunda final consecutiva tras superar en un exigente duelo a Adam Martín Espinar. En la gran final le esperaba Alberto García García, verdugo en semifinales del sexitano Jordi Domenech Castillo. García desplegó un juego sólido y constante que le permitió imponerse con un trabajado 6-3 y 6-2, logrando así el título y confirmando su excelente estado de forma.

El acto de entrega de premios estuvo presidido por Luis Aragón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar; Carlos Ferrón, concejal de Agricultura; Carmen Castillo Guarnido, presidenta del Club de Tenis Costa Tropical; y María Dolores Ruiz Martín, coordinadora del torneo; quienes felicitaron a los ganadores y finalistas por el gran juego desplegado.

María Dolores Ruiz destacó el éxito de esta edición. “Quiero agradecer al Área de Deportes, a los patrocinadores, a los participantes y al público que nos ha acompañado durante toda la semana. Ha sido una edición increíble desde las fases previas, sin duda la de mayor nivel y la más internacional de todas”. Un torneo que contó con jugadores de “Inglaterra, Marruecos, Austria, México, Hamburgo y Estonia, que disputaron una atractivas fases previas, lo que le da un valor añadido a este evento”, aseguró.

El edil Luis Aragón se mostró satisfecho con el desarrollo del campeonato. “Esta semana he disfrutado viendo el gran nivel de los jugadores que nos han acompañado y espero que vosotros también hayáis disfrutado en la pista. Sin duda os espera un futuro prometedor”; a lo que añadió que “para acoger esta cita, desde el Ayuntamiento sexitano se acometieron una serie de mejoras, como cambiar el vallado y los asientos de la pista central, así como renovar los vestuarios. Hemos hecho todo lo posible para que las pistas estuvieran en perfecto estado y ojalá el próximo año podamos disfrutar, como mínimo, tanto como en esta edición”, explicó el concejal de Deportes.