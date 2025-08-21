A la venta las entradas para los espectáculos de la Feria

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento accitano, representada por Encarnación Molero, recuerda que están a la venta las entradas de los diferentes espectáculos incluidos en la programación de la Feria y Fiestas de Guadix 2025. Los lugares de venta son los siguientes:

- Teatro “Querida Agatha Christie”.- Lunes 25 de agosto a las 21:00 horas en el teatro Mira de Amescua. Entradas en Librería Papelería Pipper y Papelería Pergamino. Anticipada 15 euros. Taquilla 18 euros.

- Espectáculo infantil de Canta Juego “El payaso Tallarín”.- Miércoles 27 de agosto a las 19:30 horas en la plaza de la Constitución. Entradas en Papelería DTM, Librería Papelería Pipper, Barbara Claudia y plataforma Giglon. Anticipada 12 euros. Taquilla 15 euros.

- Zarzuela “Agua, azucarillo y aguardiente”.- Miércoles 27 de agosto a las 22:00 horas en el teatro Mira de Amescua. Entradas en Librería Papelería Pipper. Anticipada 17 euros. Taquilla 19 euros.

- Festival de música para jóvenes a cargo de Moncho Chavea, Original Elías, JC Diamante y Barroso.- Jueves 28 de agosto a las 22:00 horas en la plaza de la Constitución. Entradas en Papelería DTM, Librería Papelería Pipper, Barbara Claudia y plataforma Giglon.

- Concierto de Seguridad Social.- Viernes 29 de agosto a las 22:30 horas en la plaza de la Constitución. Entradas en Papelería DTM, Librería Papelería Pipper, Barbara Claudia y plataforma Giglon. Anticipada 20 euros. Taquilla 25 euros.

- Concierto de Los Yakis.- Sábado 30 de agosto a las 22:30 horas en la plaza de la Constitución. Entradas en Papelería DTM, Librería Papelería Pipper, Barbara Claudia y plataforma Giglon. Anticipada 20 euros. Taquilla 25 euros.