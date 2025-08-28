COPE
Podcasts
Guadix
Guadix

Los tradicionales Gigantes y Cabezudos toman las calles de Guadix

Un evento que un año más ha entretenido al numeroso público presente, especialmente infantil

Pública de las fiestas

Pública de las fiestas

Redacción COPE Guadix

Guadix - Publicado el

1 min lectura

Este miércoles por la mañana ha tenido lugar la tradicional Pública de las Fiestas de Guadix, más conocida como Gigantes y Cabezudos que ha estado compuesta por los pasacalles “Acci Dancer”, “Dance Fusión”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Malabaristas Circus”, “Ryder y sus amigos”, “The circus”, “Dinosaurios”, “Bob esponja” “Lanza ilusiones”, “Animales trotamúsicos” y las charangas Monkey Sound, La malcriada, Incógnita y Fusión fiestera. Un evento que un año más ha entretenido al numeroso público presente, especialmente infantil.

Escucha en directo

En Directo COPE GUADIX

COPE GUADIX

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 28 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking