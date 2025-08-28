Los tradicionales Gigantes y Cabezudos toman las calles de Guadix
Un evento que un año más ha entretenido al numeroso público presente, especialmente infantil
Redacción COPE Guadix
Guadix - Publicado el
1 min lectura
Este miércoles por la mañana ha tenido lugar la tradicional Pública de las Fiestas de Guadix, más conocida como Gigantes y Cabezudos que ha estado compuesta por los pasacalles “Acci Dancer”, “Dance Fusión”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Malabaristas Circus”, “Ryder y sus amigos”, “The circus”, “Dinosaurios”, “Bob esponja” “Lanza ilusiones”, “Animales trotamúsicos” y las charangas Monkey Sound, La malcriada, Incógnita y Fusión fiestera. Un evento que un año más ha entretenido al numeroso público presente, especialmente infantil.
