Ya se pueden solicitar los plásticos para proteger fachadas

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadix, representada por Ana Martínez Romero, informa a todas aquellas personas que deseen proteger la fachada de su vivienda o negocio el día de la tradicional carrera del Cascamorras que pueden solicitar por escrito los plásticos correspondientes en la Oficina de Turismo de Guadix, ubicada en la Plaza de las Palomas, del 25 de agosto al 3 de septiembre en horario el lunes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y de martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y tardes cerrado.

Posteriormente el lunes 8 de septiembre se podrán retirar los plásticos solicitados en la puerta del teatro Mira de Amescua de 10:00 a 13:00 horas. La concejala de Turismo, Ana Martínez Romero, hace un llamamiento al uso responsable de estos plásticos que están destinados exclusivamente para proteger las fachadas durante la carrera de Cascamorras, por lo que solo se entregarán a aquellas personas que tengan una propiedad en el recorrido de la carrera y es indispensable que lo hayan solicitado previamente a través del formulario que deben cumplimentar en la Oficina de Turismo.