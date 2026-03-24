La Junta de Andalucía destina más de 3,4 millones de euros a la mejora de la educación en Guadix

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha presentado el conjunto de inversiones en materia educativa en Guadix, que superan los 3,4 millones de euros desde 2019. Durante un encuentro con directores de centros educativos, ha destacado que la inversión en la comarca accitana asciende a 7,2 millones en el mismo periodo.

Martín ha subrayado que "estas inversiones reflejan el compromiso firme del Gobierno andaluz con la mejora de la educación pública, actuando de manera integral en infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y Formación Profesional". A la reunión también han asistido miembros del equipo de gobierno municipal y otros responsables educativos.

Principales actuaciones en el municipio

En el desglose de las inversiones destacan cerca de un millón de euros en actuaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), más de 628.000 euros en aulas digitales y 425.000 euros en bioclimatización y confort térmico. Además, se han destinado 433.000 euros a gastos de funcionamiento y otras partidas para equipamiento y Formación Profesional.

No hablamos solo de cifras, hablamos de mejorar el día a día del alumnado y del profesorado" María José Martín Delegada de Desarrollo Educativo

La delegada ha insistido en el impacto real de estas cifras: "no hablamos solo de cifras, hablamos de mejorar el día a día del alumnado y del profesorado, de modernizar nuestros centros y de garantizar espacios más confortables, sostenibles y adaptados a las nuevas metodologías". También ha puesto en valor la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Guadix y la comunidad educativa.

Mejoras en infraestructuras clave

Dentro de las obras ejecutadas por la APAE, se incluye la reforma integral de los talleres de FP del IES Acci por casi 288.000 euros y la ampliación de la Escuela Infantil La Alcazaba con más de 274.000 euros. También se han realizado mejoras en la Escuela de Arte (140.000 euros), se ha construido el muro del CEIP Medina Olmos (80.000 euros) y se ha mejorado la accesibilidad en el IES Pedro Antonio de Alarcón.

Ampliación de la Escuela Infantil La Alcazaba

La jornada ha continuado con una visita a la Escuela Infantil La Alcazaba, donde una inversión de 274.000 euros, cofinanciada con fondos europeos MRR, ha permitido crear una nueva aula y redistribuir los espacios interiores. Gracias a esta actuación, que también ha mejorado el aislamiento térmico, el centro ha incrementado su capacidad en 13 nuevas plazas escolares para el primer ciclo de Educación Infantil.

La ampliación de la Escuela Infantil La Alcazaba es un ejemplo claro de cómo estamos utilizando los fondos europeos para reforzar la educación desde las primeras etapas" María José Martín Delegada de Desarrollo Educativo

"La ampliación de la Escuela Infantil La Alcazaba es un ejemplo claro de cómo estamos utilizando los fondos europeos para reforzar la educación desde las primeras etapas, creando nuevas plazas públicas y mejorando las condiciones de los centros", ha indicado la delegada. Martín ha reafirmado la apuesta de la Junta para que Guadix y su comarca "sigan avanzando con centros educativos más modernos, mejor equipados y preparados para los retos del futuro".