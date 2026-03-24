116 cámaras, desfibriladores bien localizables, limpieza reforzada, buses hasta madrugada: la seguridad está servida en la Semana Santa de Jerez

Procesionaremos si el tiempo no lo impide. Pero lo haremos aún más seguros según dimana de los detalles aprobados. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presidido la Junta Local de Seguridad de Semana Santa, que anuncios diversos entre los que llama la atención un aumento del número de cámaras de video-vigilancia en el centro durante esta festividad.

García-Pelayo ha explicado tras el encuentro con las distintas fuerzas participantes que este año la principal novedad es la activación del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación Operativa 0 desde las 12,00 horas del próximo jueves 26 de marzo para garantizar una mayor atención coordinada, eficaz y eficiente de todos los servicios.

A mediodía de este jueves día 26 de marzo queda activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación operativa 0

En una nota, el Ayuntamiento ha expuesto que esta activación implica que el Cecop será virtual hasta el Sábado de Pasión, en el que será presencial en la Jefatura de la Policía Local, integrado por efectivos de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 112 Emergencias, así como por técnicos de las áreas municipales implicadas.

La alcaldesa agradece de antemano las propuestas y el compromiso de las Fuerzas de Seguridad, Bomberos, Protección Civil, Emergencias 112, Cruz Roja, y de todas las partes implicadas en estos tres próximos eventos que marcan el calendario de primavera de Jerez -Mundial de Motos y Feria del Caballo junto a Semana Santa- y que la posicionan a nivel nacional e internacional.

Gabriel Álvarez Cristo de la Sed en Alameda de Cristina - Lunes Santo 2025

Las novedades en el Plan Integrado de Semana Santa se centran en la dotación de más cámaras de video-vigilancia, de manera que se han incorporado diez a la zona centro, sumando así 61 con las nuevas y 116 en total en la ciudad; el empleo de los drones de la Policía Local para hacer un seguimiento de las procesiones y como novedad, su seguimiento en tiempo real desde la pantalla del Cecop, así como una mayor permeabilidad de los pasos de peatones de la Carrera Oficial.

UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS

Las nuevas cámaras se instalarán en Plateros, Consistorio, Conde Cañete del Pinar, Algarve, Remedios y Larga-Gallo Azul. Y los pasos de peatones de la Carrera Oficial, que estarán supervisados por Policía Local y seguridad privada, estarán en Alameda Cristina, Rotonda Casinos, Alameda Banco, Gallo Azul, Arenal, el Señor de la Puerta Real y calle Limones.

De igual manera, la alcaldesa ha hecho hincapié en que se ampliará la información sobre los desfibriladores existentes en la Carrera Oficial y en los cortejos de distintas hermandades, así como en los centros de barrio de la zona rural y coches radio-patrulla de la Policía Local, gracias a la inversión de medios del Gobierno de Jerez.

Gabriel Álvarez Paso de palio de la Amargura en calle Medina - Miércoles Santo 2025

Especificaremos los puntos donde están los desfibriladores, tanto los de la Junta, como los de los vehículos de la Policía Local y de los cortejos que los llevan, para garantizar así una mejora de la atención sanitaria no sólo de los miembros de los cortejos sino de la ciudadanía", ha apuntado.

Aumentan los medios de seguridad acorde al de la población en las calles y el refuerzo de todo lo que tiene que ver con la salud, agradeciendo a la Junta "su compromiso" para activar a través del hospital el refuerzo, ya no solamente de este centro, sino también del personal de los centros de atención primaria, dependiendo de la demanda que se vaya produciendo en cada momento.

AMPLIACIÓN DE AUTOBUSES

En cuanto a los servicios públicos de limpieza y recogida de residuos, siguiendo el mismo modelo de las pasadas zambombas, el refuerzo de la limpieza viaria, con apoyo de Policía Local en el desalojo de las zonas, se adelantará al Viernes de Dolores, y habrá además módulos prefabricados de WC en las calles, con servicio de mantenimiento incluido e "islas" de papeleras y contenedores, muchos de ellos renovados.

Además, durante la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo el operativo de limpieza y recogida funcionará de manera ininterrumpida para garantizar que Jerez esté "en un estado digno" para garantizar el lucimiento de las hermandades, las que procesionan durante la madrugada y también para hacer que los jerezanos que viven en el centro puedan disfrutar también.

Durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo, el operativo de limpieza y recogida funcionará de forma ininterrumpida para garantizar "en un estado digno"

Otra de las novedades será la ampliación del servicio de autobuses urbanos en el horario de recogida a las 01,00 horas desde el Sábado de Pasión al Sábado Santo, 4 de abril, un servicio que en anteriores ediciones tenía su hora de recogida a las 23,00 horas. El Miércoles Santo estará hasta las 03,00 horas, así como el servicio continuo durante Jueves Santo, Madrugada y Viernes Santo.

Al igual que el servicio de limpieza, se adelantará al 28 de marzo, Sábado de Pasión, a diferencia de años anteriores. La activación del servicio de autobuses en esta Semana Santa, a diferencia también de las precedentes, se activará a partir de las 17,00 horas y no a la finalización del horario regular, que se situaba en torno a las 21,00 horas o 22,00 horas, según qué línea.

En otro orden de cosas, la alcaldesa ha anunciado que a petición de las hermandades se apagarán las luces del entorno céntrico durante la madrugada del Viernes Santo, para un mayor recogimiento de las mismas a su paso por Carrera Oficial y el entorno patrimonial del centro histórico, y que esta misma tarde tendrá una reunión con la Unión de Hermandades sobre el plan y los dispositivos trabajados en las mesas técnicas y aprobados en la Junta Local de Seguridad.