Tudela se planta ante el Gobierno de Navarra por las restricciones del día del Ángel

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha manifestado públicamente el desmarque del Ayuntamiento ante la reciente resolución firmada por Ana Bretaña, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Dicha resolución limita el acceso a la zona de Las Norias durante la celebración del día del Ángel, una medida en la que, según ha confirmado Toquero, la Policía Local no va a participar.

Restriiciones Gobierno Navarra

Toquero ha insistido en que el consistorio no tiene competencias para adoptar estas decisiones y que, por tanto, se trata de una actuación que corresponde de forma "única y exclusivamente" al departamento de Medio Ambiente foral.

Críticas por la gestión de residuos

El alcalde ha criticado con dureza lo que considera un exceso de atención en este asunto por parte de la directora general. "La verdad es que me sorprende el celo que pone para unos temas como este", ha declarado, para después contraponerlo con la gestión de los lodos fecales en la comarca.

Me sorprende el celo que pone para unos temas como este" Alejandro Toquero

En este sentido, Toquero ha recordado que fue la misma directora quien autorizó al Gobierno de Navarra y a Nilsa para "traer a la planta de Tudela la mitad de los lodos fecales de Navarra".

Es muchísimo más grave la autorización para que traigan los lodos fecales que lo que sucede el día del ángel" Alejandro Toquero

Para el alcalde, esta decisión es mucho más preocupante. Ha lamentado que mientras se ponen limitaciones a una celebración popular, se miren con "muchísimo mejor agrado" otras actuaciones de mayor impacto ambiental. "Es muchísimo más grave la autorización para que traigan los lodos fecales que lo que sucede el día del ángel", ha sentenciado.