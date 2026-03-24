AIJU lidera una revolución para crear juguetes más inclusivos y accesibles

El proyecto apoya el sector juguetero de la Comunitat a integrar la accesibilidad desde las primeras fases de diseño

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio – AIJU ha puesto en marcha el proyecto INTELECTOYS & GAMES, una iniciativa con un marcado carácter social. Su objetivo es impulsar el desarrollo de juegos y juguetes más accesibles para niños y niñas con discapacidad intelectual en la Comunitat Valenciana.

El proyecto nace para dar soporte a las pymes del sector juguetero a integrar la accesibilidad desde las primeras fases de diseño. Con ello, se busca avanzar hacia una industria más inclusiva, innovadora y socialmente responsable, adaptando las herramientas de diseño universal al contexto del juguete.

Para esta tarea, AIJU cuenta con la colaboración de empresas clave del sector como Miniland, Juguettos, Blue Rocket-World Brands o Playmobil Ibérica. Esta alianza permitirá identificar las principales barreras que encuentran las compañías al desarrollar productos para personas con discapacidad intelectual.

Retos técnicos, creativos y estratégicos

Encarna Torres, investigadora y responsable del proyecto en AIJU, explica que los primeros resultados "evidencian que el sector se enfrenta a retos técnicos, creativos y estratégicos". Según Torres, uno de los desafíos es adaptar los procesos de diseño sin comprometer la viabilidad económica.

Además, es clave "simplificar reglas y dinámicas sin renunciar al valor lúdico del juguete", y también "incorporar la accesibilidad desde el inicio del desarrollo, y no como una adaptación posterior". La responsable del proyecto señala que todo ello ocurre en un contexto marcado por la gran diversidad de perfiles, ya que "las capacidades cognitivas, comunicativas, sensoriales y de aprendizaje difieren notablemente entre los usuarios, lo que hace inviable una solución única para todos".

Una guía para la industria

El proyecto INTELECTOYS & GAMES contempla varias líneas de trabajo, como el desarrollo de una herramienta de evaluación capaz de detectar barreras de comprensión, manipulación y estimulación sensorial. También se crearán prototipos inclusivos en colaboración con las empresas para validar los resultados.

Finalmente, todo el conocimiento se transferirá a la industria mediante una Guía de Buenas Prácticas para el desarrollo de juguetes inclusivos. Con esta iniciativa, AIJU quiere acompañar a las empresas en la creación de productos que integren la diversidad desde el diseño, fortaleciendo su competitividad y compromiso social.