Conducir mejor para sobrevivir al precio de los carburantes

No están los tiempos como para mirar hacia otro lado cada vez que sube el precio del combustible. Llenar el depósito se ha convertido en un golpe al bolsillo, de los que se notan —y hacen ruido—. Y lo peor es que la tendencia no da tregua. El gasóleo, por ejemplo, se ha encarecido más de un 30 % en las gasolineras desde el inicio del conflicto que implica a Estados Unidos e Israel frente a Irán, una tensión internacional que sigue sacudiendo los mercados energéticos.

Ni siquiera medidas como la rebaja del IVA —del 21 % al 10 %, en vigor desde este domingo— han supuesto el alivio esperado. El impacto en el bolsillo de los conductores ha sido menor del previsto, en un contexto en el que cada repostaje sigue siendo un recordatorio de que la gasolina y el diésel continúan al alza.

CADA LITRO CUENTA

Con este panorama, cada litro cuenta más que nunca. Lo que antes era un gesto sin importancia —un acelerón, un recado en coche a la vuelta de la esquina— ahora tiene impacto directo en el gasto. Y ahí es donde entra en juego algo que sí depende de cada conductor: su forma de conducir.

No hace falta cambiar de coche ni hacer grandes sacrificios. El margen de ahorro está, literalmente, en nuestras manos. Modificar ciertos hábitos al volante puede reducir el consumo de carburante entre un 10 % y un 34 % en condiciones reales. Incluso más en escenarios ideales, aunque lo importante no es alcanzar cifras perfectas, sino mejorar en el día a día.

Cada litro cuenta en plena escalada del carburante

Uno de los fallos más habituales es abusar de las marchas cortas a baja velocidad, especialmente en ciudad. Puede parecer lo más cómodo, pero penaliza el consumo. Elegir bien la marcha y mantener una velocidad constante ayuda a gastar menos y a cuidar el motor.

Otro punto clave son los trayectos cortos. En los primeros minutos, el motor aún está frío y el consumo puede llegar a duplicarse. Por eso, agrupar recados o evitar desplazamientos innecesarios no es solo cuestión de organización, también de ahorro.

A todo esto se suma la forma de conducir. Acelerones bruscos, frenazos o cambios constantes de ritmo disparan el gasto sin que apenas se perciba. Frente a eso, una conducción más suave y anticipativa marca la diferencia. Conducir con cabeza no solo es más seguro, también es más barato.

El contexto actual obliga a conducir con cabeza para recortar hasta un tercio del consumo

Y luego está la tecnología. Cada vez más coches incorporan sistemas que ayudan a optimizar el consumo. Bien utilizados, pueden suponer hasta un 10 % de ahorro adicional.

Al final, no se trata de hacer magia ni de obsesionarse con cada gota. Se trata de ser consciente. Porque, tal y como están las cosas, ahorrar carburante ya no es solo una opción: es casi una necesidad. Y lo mejor es que empieza con algo tan simple como la forma en la que pisamos el acelerador.