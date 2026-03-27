Guadix honra al ilustre pensador Pedro Suárez y salda una deuda histórica con una calle a su nombre

El Ayuntamiento de Guadix ha rendido homenaje al historiador y eclesiástico Pedro Suárez con el descubrimiento de una placa en una calle que desde ahora lleva su nombre. El acto ha estado presidido por el alcalde, Jesús Lorente, y el obispo de la diócesis, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, quienes han subrayado su importancia como una de las figuras más sobresalientes del pensamiento accitano.

La nueva vía, situada entre la calle Emperatriz Magnia y la calle Ciudadana Livia, ha sido inaugurada este jueves 26 de marzo. Al homenaje también han acudido el presidente del Centro de Estudios “Pedro Suárez”, José Manuel Rodríguez Domingo, y miembros de la Corporación Municipal, como impulsores de esta iniciativa.

Con este nombramiento, el consistorio da cumplimiento a un acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2014. La propuesta original partió del Centro de Estudios Pedro Suárez, institución dedicada a la investigación y difusión del patrimonio histórico de la zona norte de la provincia de Granada.

Un referente del Barroco español

Bautizado en la iglesia de Santiago en 1658, Pedro Suárez inició su formación en Guadix antes de trasladarse a Granada, donde culminó una destacada trayectoria académica como doctor en Cánones y catedrático universitario. Su prestigio le permitió llegar a Toledo bajo la protección del cardenal Portocarrero, donde alcanzó una notable influencia en la corte de Carlos II.

Aunque su carrera institucional fue brillante, su legado perdura principalmente por su labor como historiador. En 1696 publicó su obra cumbre, la “Historia del obispado de Guadix y Baza”, un trabajo de referencia que aportó un enfoque innovador basado en el rigor y el uso de fuentes verificables.

Pedro Suárez falleció a los 41 años, pero hoy es recordado como un símbolo de compromiso con la verdad histórica y un pilar de la identidad de Guadix. El Centro de Estudios que lleva su nombre continúa su labor de proteger y difundir la riqueza cultural de la comarca.