Muere un trabajador en Valtierra tras un accidente con una pala cargadora

Un trabajador de 52 años, identificado como Segundo Pedro Orozco Orozco, ha fallecido este jueves por la mañana en un trágico accidente laboral en Valtierra (Navarra). El siniestro ha tenido lugar en las instalaciones de una empresa de gestión de residuos, ubicada en el polígono ganadero de la localidad ribera, según han informado los servicios de emergencia.

El aviso del suceso se ha recibido a las 13:00 horas en el centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112. Inmediatamente, se ha activado un dispositivo que ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a varias patrullas de la Policía Foral.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se ha producido cuando, por causas que se están investigando, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora. A su llegada, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el mismo lugar del siniestro.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para esclarecer las causas de la muerte. Mientras tanto, efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela se han hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente.