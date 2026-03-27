La ingeniería del Campus Industrial de Ferrol creará un exoesqueleto para reducir las lesiones de los cuidadores

La ingeniería que se desarrolla en el Campus Industrial de Ferrol de la UDC tendrá un papel decisivo en EXOCARE_GNP, un nuevo proyecto europeo centrado en el ámbito de los cuidados. El Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) diseñará y construirá los exoesqueletos para abordar el elevado número de lesiones musculoesqueléticas que sufren los profesionales de la sanidad y las personas cuidadoras al movilizar pacientes.

La iniciativa, que parte de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC), cuenta con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros y se desarrollará hasta 2028. El proyecto será ejecutado por un consorcio internacional que reúne a entidades sanitarias, centros de investigación y asociaciones de Galicia y el norte de Portugal.

Del laboratorio a los hospitales

El equipo de biomecánica del Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM), integrado por los investigadores Javier Cuadrado, Florian Michaud y Urbano Lugrís, y el estudiante Lucas Porzio, asumirá la tarea de diseñar y fabricar ocho unidades del prototipo. Estos exoesqueletos estarán listos para ser evaluados por profesionales en entornos asistenciales durante el último trimestre de 2026, en colaboración con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Unidade Local de Saúde do Alto Ave en Portugal.

Tras la fase de pruebas, el equipo analizará los resultados para realizar los ajustes necesarios y definir la versión final del dispositivo antes de que el proyecto concluya en 2028.

Un exoesqueleto para el uso diario

A diferencia de otros desarrollos robóticos, el dispositivo será un exoesqueleto pasivo, es decir, sin motores, además de ligero y flexible, fabricado con materiales téxtiles y estructuras de bajo peso. La clave es que el sistema permita redistribuir las cargas que asume el personal y evitar posturas forzadas al mover pacientes, limitando la presión sobre las vértebras lumbares.

Con ello, se busca reducir el riesgo de lesiones, que hoy constituyen la principal causa de baja laboral en el sector sociosanitario. Esta propuesta conecta con la trayectoria consolidada del LIM en biomecánica del movimiento humano, que comenzó en 2007 y que incluye el desarrollo de un exoesqueleto activo de alta complejidad para personas con lesión medular.

Financiación y cooperación

El Laboratorio de Ingeniería Mecánica contará con más de 157.000 euros de financiación europea de los fondos Feder, a los que se suma la aportación de la propia Universidade da Coruña. El proyecto EXOCARE_GNP sitúa a la UDC en una posición estratégica dentro de la cooperación Galicia-Norte de Portugal, al combinar el conocimiento social de la ERLAC con la ingeniería avanzada del CITENI.

Los objetivos finales son reducir las lesiones, mejorar las condiciones laborales y dignificar el trabajo de quienes cuidan. Esta tecnología comenzará a probarse fuera del laboratorio, en hospitales y residencias de la eurorregión, en los próximos años.