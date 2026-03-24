El Gobierno avanza en el plan de regadío que transformará 6.500 hectáreas en Granada

Reunión entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica, los representantes de la comunidad de regantes y el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado Granada, José Antonio Montilla

El Gobierno de España ha anunciado que trabaja en la consolidación de regadíos en más de 6.500 hectáreas del norte de la provincia de Granada, en la comarca de Baza. Este avance se materializa con la redacción del Plan General de Transformación de Regadíos de la comunidad general de regantes del Negratín, que distribuirá 18,5 hectómetros cúbicos de agua procedentes del embalse del Negratín, cumpliendo con la Planificación Hidrológica del Guadalquivir.

La decisión ha quedado de manifiesto tras una reunión entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica, la comunidad de regantes y representantes gubernamentales como el delegado del Gobierno, Pedro Fernández. En el encuentro se ha definido el calendario para la aprobación del plan coordinado de obras, un paso previo fundamental antes del inicio de la construcción del sistema de riego.

Un impulso definitivo al proyecto

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha valorado positivamente el acuerdo, afirmando que "este lunes se ha dado un gran impulso por parte de los dos ministerios para garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola en 6.500 hectáreas". Según Fernández, existe un "compromiso definitivo para la puesta en riego de esta superficie regable desde el embalse del Negratín".

Este lunes se ha dado un gran impulso por parte de los dos ministerios para garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola en 6.500 hectáreas" Pedro Fernández Delegado del Gobierno

Beneficios frente al reto demográfico

Fernández ha explicado que "el proyecto está incardinado con los objetivos de reto demográfico y protección de los recursos hídricos". Permitirá mejorar la productividad agrícola, diversificar cultivos, generar nuevas oportunidades de empleo y contribuirá a la recuperación de los acuíferos en mal estado al sustituir los bombeos por aguas superficiales.

El delegado también ha adelantado que ya hay un "calendario de reuniones entre todas las partes en los próximos meses en las que se irán definiendo los pasos coordinados para avanzar hacia el desarrollo del proyecto". Esta iniciativa beneficiará directamente a más de 2.500 familias, 3.000 comuneros y supone un paso clave en la modernización del sector agrario de la comarca.