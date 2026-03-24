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Damián Romero se despide de las instituciones por su próxima jubilación

El comisario de Policía Nacional ha sido recibido por la presidenta de la Asamblea 

Visita protocolaria a la Asamblea Regional

Asamblea Regional

Visita protocolaria a la Asamblea Regional

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El comisario de Policía Nacional de Cartagena, Damián Romero, se está despidiendo de las instituciones de Cartagena con motivo de su jubilación, Así lo ha hecho esta mañana donde ha sido recibido por la presidenta de la Asamblea Regional Visitación Martínez.

Durante la visita, de carácter protocolaria, Romero ha recordado que la seguridad de la Asamblea Regional la forman componentes de la Policía Nacional y ha agradecido a la presidenta el trato dispensado por la Cámara al cuerpo policial durante este tiempo.

Romero también visita este martes el Palacio Consistorial donde mantendrá una reunión con la primera autoridad municipal.

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