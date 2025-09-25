Gala de entrega de premios de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix

El próximo jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas, el Teatro Municipal Mira de Amescua acogerá la gala de entrega de premios de la XXII edición del Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y los Premios Internacionales de Periodismo Ciudad de Guadix, un consolidado acontecimiento cultural en la ciudad accitana y un referente en el periodismo español. La gala estará abierta al público hasta completar aforo.

El Premio Pedro Antonio de Alarcón, que reconoce la trayectoria profesional de destacados comunicadores, este año será entregado a la periodista Pepa Fernández (RNE), cuya larga y brillante carrera la ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la radio en España.

Los Premios Nacionales de Periodismo Ciudad de Guadix, que distinguen trabajos periodísticos que, por su originalidad o calidad de contenido, contribuyen a reflejar la realidad de Guadix y su comarca, difundiendo sus valores culturales, sociales y económicos. En esta edición, los galardones han recaído en:

- “Las lavanderas, la memoria de un oficio cargado de historia”, emitido por el programa Los Reporteros de Canal Sur.

- “Guadix. La tierra del Cascamorras”, emitido por la televisión PTV Granada.

- “Donde Carmen se ocultó de las bombas” y “El milagro de la luz atraviesa la Catedral de Guadix”, por la periodista Sandra Martínez.

A lo largo de su historia, los Premios de Periodismo han distinguido a grandes figuras como Ana Blanco, Iñaki Gabilondo, Forges, Rosa María Calaf, Lorenzo Milá o Carlos Herrera, además de rendir homenaje a periodistas fallecidos en el ejercicio de su labor informativa en conflictos bélicos.

Con esta nueva edición, Guadix vuelve a convertirse en epicentro de la comunicación y la cultura, reafirmando el compromiso de la ciudad con la

memoria de su insigne escritor y periodista Pedro Antonio de Alarcón, y con la importancia del periodismo como motor de reflexión, memoria y progreso.