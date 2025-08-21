El Ayuntamiento de Guadix pone en marcha su nueva aplicación móvil oficial

El Ayuntamiento de Guadix da un paso más en su compromiso con la modernización, la transparencia y la cercanía con los vecinos, con la presentación esta mañana de su nueva aplicación móvil oficial, que ya está en funcionamiento. Una herramienta pensada para los accitanos visitantes, que permitirá reforzar la comunicación directa entre la institución y la ciudadanía, además de convertirse en una guía turística práctica y accesible.

Así lo han dado ha conocer el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y el concejal de Nuevas Tecnologías e Innovación, José Ignacio Garrido, junto a otros miembros del Equipo de Gobierno, que han señalado que “la APP del Ayuntamiento de Guadix no es solo una herramienta tecnológica: es un puente de unión entre la institución y sus ciudadanos, y un escaparate abierto al visitante. Un espacio de información, comunicación y participación que facilitará el día a día de los accitanos y hará de Guadix una ciudad más cercana, accesible, moderna y atractiva”.

La nueva aplicación se puede descargar en los enlaces de Google Play y App Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inboxmobile.guadix&pcampaignid=web_share y https://apps.apple.com/es/app/guadix-ayuntamiento/id6741081110 o en la búsqueda de aplicaciones poniendo: Ayuntamiento de Guadix.

La APP será un canal abierto, inmediato y accesible que permitirá recibir información actualizada sobre la actividad municipal y las últimas noticias de la ciudad, estar al día de la agenda cultural, social y deportiva, con acceso a todas las actividades programadas acceder a trámites y servicios municipales sin necesidad de desplazamientos, facilitando la gestión y el ahorro de tiempo para los ciudadanos y disfrutar de un completo apartado turístico, pensado para visitantes y vecinos, donde encontrar información sobre alojamientos, restaurantes, gastronomía local, monumentos, museos y todos los rincones que merece la pena conocer en Guadix.

Pero uno de los aspectos fundamentales de la aplicación es la posibilidad de comunicar incidencias en la vía pública de manera rápida y sencilla, enviando fotografías, ubicación y descripción para que el Ayuntamiento pueda actuar con mayor eficacia. De esta forma los problemas podrán ser notificados al instante, agilizando la respuesta de los servicios municipales. Actualmente las incidencias

que se podrán registrar son las relativas a jardinería, servicio de recogida de residuos, control de plagas o alumbrado público, aunque en próximas fechas se ampliarán.

Tal y como ha destacado el alcalde de Guadix, el objetivo final de esta aplicación y otras medidas implementadas en la web municipal, es facilitar que la ciudadanía pueda realizar sus gestiones de forma telemática sin tener que desplazarse al Ayuntamiento de Guadix. Asimismo es fundamental el apartado de incidencias que facilitará una respuesta más ágil de la administración municipal a las necesidades del ciudadano. “El lanzamiento de esta aplicación es una muestra más del compromiso del Ayuntamiento de Guadix con la innovación y la transformación digital. Queremos una ciudad más moderna, conectada y participativa, en la que cada vecino tenga un papel activo en la construcción del futuro, y cada visitante disfrute de una experiencia turística completa y accesible”, han afirmado los presentes.