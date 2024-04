El Ayuntamiento de Guadix firma con convenio colaboración con la Asociación Engloba

El Ayuntamiento de Guadix y la Asociación Engloba han suscrito un convenio de colaboración para fomentar programas e iniciativas en materia de integración social de colectivos vulnerables, como mujeres en riesgo de exclusión, menores, ex tutelados y ex tuteladas, personas mayores, colectivo LGTBIQ y personas que residen en asentamientos o situación de sinhogarismo. La colaboración se concretará en ofrecer formación, intervención y asesoramiento a personas en riesgo de exclusión para aumentar su empleabilidad, habilidades sociales y laborales, así como mejorar su situación socioeconómica. Un convenio que ha sido firmado esta semana por el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, que estuvo acompañado por la concejala de Políticas de Igualdad, Sofia Aparicio.





La Asociación Engloba tiene de principales objetivos la atención, mejora y desarrollo en el progreso en ámbitos tales como, infancia, juventud y tercera edad, promoción de los derechos y deberes de el/la menor, formación educacional para los distintos ámbitos de nuestra sociedad actual, prevención y apoyo a la familia, prevención y lucha contra el maltrato, orientación e inserción socio-laboral, favorecer la integración social de colectivos vulnerables, facilitando procesos de incorporación social de mujeres en riesgo de exclusión social y jóvenes ex tutelados y ex tuteladas, favoreciendo su inclusión sociolaboral e incluyendo al colectivo en la estructura poblacional minimizando el impacto social y la prevención de la soledad no deseada.