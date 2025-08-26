Así se podrá acceder a la Catedral y aparcar en Guadix el 31 de agosto

El domingo 31 de agosto tendrá lugar la celebración de la apertura oficial de la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix. Será en la ciudad accitana, en la Catedral, a las 10,30 de la mañana, y se completará con la Misa de 12. Pero ese día 31 la ciudad de Guadix vive su último día de Feria y los accesos a la catedral estarán restringidos en la subida desde la Plaza Julia Gemella Acci, dado que se estará instalando la pirotecnia para los fuegos artificiales.

La Policía Local de Guadix ha comunicado a esta delegación diocesana de MCS cómo quedan los accesos a la Catedral ese día y los posibles lugares de aparcamiento, ya que el del mercado está ocupado por la Feria. De esta manera se pretende facilitar el acceso a las personas que se desplacen desde otros lugares de la diócesis para participar en este acontecimiento diocesano y que se espera quesean muchas.

Según informa, el acceso a la Catedral desde la Plaza Julia Gemella Acci estará cortado, y el estacionamiento y circulación de vehículos y personas estarán prohibidos, desde el sábado día 30, aproximadamente desde media mañana, hasta el lunes día 1, a primera hora de la mañana.

Como indica la Policía Local, se podrá acceder a pie a la Catedral por Plaza de la Constitución, la calle Concepción y la Cuesta Monseñor Ponce y Pozo. Todas ellas confluyen en la fachada principal de la Catedral.

El aparcamiento también se verá afectado por la Feria. Dado que el recinto ferial ocupa la explanada del mercado, se sugieren como aparcamientos el pequeño solar de la calle Concepción, la calle Barradas y la explanada de la Estación de Autobuses.

La apertura oficial de la Causa de Canonización de los de los Siervos de Dios Avelino Aguilera Huertas y 50 Compañeros Mártires de Guadix es un gran acontecimiento para toda la Iglesia y, en especial, para la diócesis de Guadix. La celebración constará de dos actos, que tendrán lugar en el interior de la Catedral: a las 10´30 de la mañana será el acto de apertura de la Causa y después, a las 12´00 de la mañana, tendrá lugar la celebración de una Eucaristía de acción de gracias, presidida por el obispo, D. Francisco Jesús Orozco, y a la que está invitada toda la diócesis.