La Universidad de Vilna acoge a doctorandos de la UGR

Del 16 al 20 de junio de este año, la Universidad de Vilna (VU) acogió la tercera edición de la escuela de verano internacional interdisciplinaria para estudiantes de doctorado, que trató sobre inteligencia artificial, con el título «AI and Beyond: Thinking Machines, Thinking Humans». La escuela de verano estaba dirigida a doctorandos de las universidades Arqus, por lo que acogió a participantes de la Universidad de Granada.

Gabija Strumylaitė, una de las organizadoras de la escuela y coordinadora de estudios de doctorado en la Universidad de Vilna, presentó la escuela a los participantes con estas palabras: “Si bien puede parecer que la inteligencia artificial (IA) se debate ampliamente, en la práctica, este tema es inagotable. Cada día se presentan nuevos desafíos que, tal vez, aún no estemos completamente preparados para abordar. Por eso, este año, elegimos dedicar la escuela de verano a explorar el papel de la IA en la investigación , para buscar respuestas juntos».

El catedrático y Vicerrector de Investigación de la VU, Gintaras Valušis, dio la bienvenida a los estudiantes de doctorado. Más tarde, Eglė Ozolinčiūtė y Tadas Sobenka, representantes de la oficina lituana del defensor de la ética académica («Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba»), llevaron a cabo presentaciones sobre el impacto de la IA en la ética de la investigación. Tras la inauguración oficial, los participantes disfrutaron de una visita guiada por el conjunto histórico universitario, dirigida por compañeros del Museo de la Universidad de Vilna.

Del 17 al 19 de junio, en el Jardín Botánico de la VU en Kairėnai, los estudiantes de doctorado asistieron a conferencias y talleres con siete ponentes que ofrecieron diversas perspectivas académicas sobre el impacto de la IA en la investigación.

El profesor Virginijus Marcinkevičius, el Dr. Marco Marcozzi, la Dra. Gražina Korvel y Linas Aidokas, de la Facultad de Matemáticas e Informática, presentaron la perspectiva de las ciencias exactas. Se habló de aplicaciones de aprendizaje automático, procesamiento de señales de voz e IA en la robótica moderna.

La Dra. Neringa Gaubienė, de la Facultad de Derecho, presentó el tema de la regulación de la IA. Junto con su estudiante Ieva Andrijauskaitė, también impartió un taller práctico sobre la alfabetización en IA bajo la Ley de Inteligencia Artificial europea, titulado «AI Literacy Under the AI Act: Developing a Strategy to Ensure Adequate AI Literacy at Vilnius University».

El Dr. Aleksandras Voicikas, del Centro de Ciencias de la Vida de la VU, presentó a los participantes la perspectiva neurocientífica. El científico también dirigió un taller donde los estudiantes de doctorado tuvieron la oportunidad de probar el equipo de investigación que utiliza para estudiar la actividad cerebral humana.

La parte académica del programa de la escuela de verano concluyó con una conferencia del filósofo y profesor Naglis Kardelis, quien habló sobre los riesgos que plantea la IA para la capacidad humana natural de pensar.

Agnė Ambrazaitė, estudiante de doctorado de tercer año en literatura comparada y estudios culturales, señaló que, si bien la IA se percibe actualmente como un importante avance tecnológico, también representa un importante desafío cultural, filosófico y epistemológico. Viniendo del campo de la filología, la estudiante dijo que estaba particularmente interesada en comprender cómo se explora este tema en contextos técnicos.

En sus propias palabras, «la escuela de verano no solo brindó la oportunidad de participar en procesos que a menudo permanecen al margen de las humanidades, sino que también nos permitió ver cómo otras disciplinas trabajan con material lingüístico, que se ha convertido en la base de los sistemas de IA. Fue una de esas raras ocasiones en las que te encuentras inmersa en un entorno de múltiples voces donde puedes reflexionar sobre los supuestos de tu propia disciplina y reexaminar el legado del estructuralismo, reflexionar sobre lo que queda del lenguaje cuando se reduce a una fórmula matemática».

Yassine Gorine, estudiante de doctorado de primer año de la Universidad de Granada, que trabaja en el campo de la electroquímica y la valorización de CO₂ en plantas de gas natural licuado, agradeció la oportunidad de conectar con compañeros de otros campos.

Según Yassine, «una de las sesiones más interesantes fue la dirigida por el Dr. Aleksandras Voicikas. Aprendí cómo el cerebro envía señales y cómo la IA puede ayudar a interpretarlas y trabajar con ellas. Fue increíble ver la interacción entre la biología y la tecnología, lo que desencadenó nuevas ideas: ahora quiero explorar cómo podría incorporar la IA en mi propia investigación doctoral”.

El 20 de junio, el último día del programa, los participantes realizaron un recorrido por los alrededores de Trakai, visitando la propia ciudad histórica, la Colina de los Ángeles y la Mansión Užutrakis.

Los doctorandos que han participado en el programa completo han obtenido 3 créditos ECTS por competencias generales.