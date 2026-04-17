Tensión en Granada: Abascal se encara con los manifestantes que boicotean un mitin de Vox

Un grupo de manifestantes “antifascistas” ha boicoteado y retrasado un acto electoral de Vox que se ha celebrado este jueves en la plaza de Las Pasiegas de Granada. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha denunciado los hechos, calificándolos de “delito electoral”.

Los manifestantes, cuya movilización no había sido comunicada según la Subdelegación del Gobierno en Granada, han gritado consignas como “no pasarán, aquí están los antifascistas” y “no a la guerra”, ondeando banderas de Palestina desde una calle cercana al mitin.

Abascal denuncia un “acto de acoso”

Ante la situación, Santiago Abascal ha acusado al Ministerio de Interior y a la delegación del Gobierno de permitir “un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático”. Además, ha añadido que “cuando Sánchez camina por España lo hace con cordones desarmados de Marlaska de kilómetros y de kilómetros”.

El jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del delegado del Gobierno tiene que saber que vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto en paz” Santiago Abascal Presidente de VOX

El líder de Vox ha advertido que el acto no comenzaría hasta que los manifestantes fueran expulsados y se ha dirigido junto a sus seguidores hacia el cordón policial. Tras su advertencia, la Policía Nacional ha intervenido para dispersar al grupo, desde el cual se han lanzado bolas de pintura roja que han impactado en la diputada y vicesecretaria de organización de Vox, María Ruiz.

“No tenemos miedo a nada ni a nadie”

Una vez disuelta la protesta, el mitin ha podido comenzar. El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado: “vamos a decirles que esta plaza está llena de españoles que no le tienen miedo a nadie ni a nada”.

Tenemos claras nuestras prioridades, los de casa, los españoles y los andaluces primero” Manuel Gavira Candidato de VOX a la Presidencia de la Junta

Gavira también ha asegurado que en Vox “tenemos claras nuestras prioridades”, es decir, “los de casa, los españoles y los andaluces primero”. Ha concluido destacando que desde su formación quieren “la Junta de Andalucía al servicio de los andaluces, impuestos bajos, sentido común y que nos devuelvan la prosperidad que nos han robado”.