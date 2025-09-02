La Subdelegación del Gobierno en Granada guarda un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia de género ante un nuevo crimen machista confirmado por el Ministerio de Igualdad. Se trata del asesinato por presunta violencia de género de una mujer de 54 años en la provincia de Granada, el pasado 24 de agosto de 2025. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. La institución condena este nuevo asesinato machista y quiere ofrecer una respuesta institucional y social conjunta de repulsa, rechazo y condena ante cualquier crimen producido por la violencia de género, así como de apoyo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y personas allegadas.