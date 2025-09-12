Santa Fe vuelve a temblar de madrugada: Terremoto de 3.1 grados que ha despertado a gran parte de Granada
El IGN ha marcado a cota cero el seísmo
Redacción COPE Granada
Granada - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un terremoto de magnitud 3.1 se ha registrado esta madrugada con zona epicentral en Santa Fe (Granada), según el Instituto Geográfico Nacional, que ha indicado que el movimiento ha sido sentido por la población.
El seísmo se produjo a las 3.33 horas de la madrugada, con una latitud de 37.2 grados norte y una longitud 3.73 grados oeste
La profundidad ha sido de 0 kilómetro y la zona epicentral el noroeste de Santa Fe (Granada), según el comunicado del Instituto Geográfico.
