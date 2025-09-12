COPE
Santa Fe vuelve a temblar de madrugada: Terremoto de 3.1 grados que ha despertado a gran parte de Granada

El IGN ha marcado a cota cero el seísmo 

Santa FE

Imagen de operarios de emergencias actuando en una fachada en el anterior enjambre sísmico de Santa Fe

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un terremoto de magnitud 3.1 se ha registrado esta madrugada con zona epicentral en Santa Fe (Granada), según el Instituto Geográfico Nacional, que ha indicado que el movimiento ha sido sentido por la población.

El seísmo se produjo a las 3.33 horas de la madrugada, con una latitud de 37.2 grados norte y una longitud 3.73 grados oeste

La profundidad ha sido de 0 kilómetro y la zona epicentral el noroeste de Santa Fe (Granada), según el comunicado del Instituto Geográfico. 

