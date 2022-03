El sábado convocan una manifestación contra la guerra

Este fin de semana se va a desarrollar una manifestación y un evento solidario que se desarrollarán en apoyo al pueblo ucraniano. Será el sábado a las cuatro de la tarde desde el Triunfo a la Fuente de las Batallas. La concejal de asuntos sociales Nuria Gutiérrez señala que se va a recaudar fondos en esa jornada. Casa Isla donará 20.000 euros. Cada pionono costará 1 euros.

El presidente de la Asociación Ucrania Unida Granada, Ostap Myronyuk, ha agradecido mucho la colaboración de todos los granadinos para paliar el dolor de los refugiados ucranianos.

El Ayuntamiento de Granada ha acogido esta mañana la presentación de un acto solidario en apoyo al pueblo ucraniano organizado por la asociación Ucrania Unida y la empresa granadina Pastelería Casa Ysla el próximo día 2 de abril en la ciudad, donde a partir de las 16.00 horas va a tener lugar una manifestación de repulsa por la invasión rusa que recorrerá las principales calles de Granada para concluir en la Fuente de las Batallas, donde se repartirán 20.000 piononos a cambio de un euro cada uno, recaudación que se destinará a ayuda humanitaria.



Acompañada por el presidente de Ucrania Unida, Ostap Myronyuk, y el director gerente de Pastelería Casa Ysla, Ramiro Ysla Gallardo, la concejala de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, tras subrayar el carácter solidario de los granadinos y granadinas “que han demostrado que no se han quedado dormidos ni impasibles ante el horror de la guerra que está sucediendo muy cerca de nosotros”, ha invitado a la ciudadanía a participar en este acto “que cuenta, como no podía ser de otra forma con el apoyo y respaldo del Ayuntamiento de Granada”.



En este sentido, Gutiérrez ha vuelto a mostrar la colaboración “tanto de la ciudad como del Ayuntamiento, que estamos ofreciendo una respuesta ágil, rápida y comprometida ante el ataque sin lógica ni justificación alguna provocado por el gobierno ruso”, a la vez que ha agradecido a la ciudadanía “las muestras de solidaridad que desde el primer momento han mantenido con el pueblo ucraniano”.



“Como no podía ser de otra manera, este equipo de gobierno aplaude, anima y colabora con la manifestación que tendrá lugar el sábado 2 de abril”, por lo que ha animado a la ciudadanía a participar en estos actos “a través de los que tenemos la oportunidad de brindar todo nuestro cariño y apoyo a las personas y familias ucranianas”.



En este sentido, ha indicado que, “dado que aún es necesario destinar fondos económicos para ayudar al pueblo ucraniano, al final de la manifestación en Fuente de las Batallas habrá un puesto de donaciones desde el que que, bajo el nombre “Piononos por Ucrania”, se procederá al reparto de 20.000 piononos a cambio de un euro por cada uno, recaudación que se destinará a la ONG Médicos sin Fronteras para la adquisición de bienes de primera necesidad”.