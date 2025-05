El PSOE advierte de la "dejadez más absoluta" del Ayuntamiento ante las pintadas en el Albaicín

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha vuelto a dar este martes en el Albaicín la voz de alarma ante la "dejadez más absoluta" que ha dicho muestra el gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo, del PP, "al problema de agresiones que desde hace dos años sufre" el patrimonio a causa de pintadas y micropintadas. El concejal del PSOE Juanjo Ibáñez ha denunciado "una situación que cada día va a más, con un daño a nuestros monumentos injustificable, y que en el caso del Albaicín es dramático con espacios patrimoniales tan emblemáticos como el Arco de las Pesas afectados por decenas de micropintadas, mientras que el PP está cruzado de manos, mirando hacia otro lado y permitiendo que los vándalos actúen con una impunidad absoluta a pesar de contar con cámaras de seguridad la zona". El edil socialista ha denunciado "un abandono injustificable por parte del gobierno de Carazo en una zona que además se supone que está protegida por cámaras de seguridad, lo que refleja el caos y la falta de control del Ayuntamiento de Granada, quien ha convertido las micropintadas en un problema que no existía hace dos años". También ha criticado "una situación lamentable", a la que se han unido la asociación de vecinos del barrio, quien a través de su presidenta ha mostrado "su indignación". Ibáñez ha apuntado que agresiones como "las ocurridas este fin de semana en la propia Alhambra ponen de manifiesto que estamos ya sufriendo las consecuencias del desgobierno del PP en la Junta y en el Ayuntamiento que ha hecho del abandono al patrimonio una seña de identidad". El concejal del PSOE ha avanzado que su formación "seguirá luchando y haciendo batalla de un problema que llevaremos al pleno de este mes, para que el gobierno de Carazo tome conciencia". "Llevamos dos años de gobierno de la actual alcaldesa, quien aseguró que en sus primeros cien días de gobierno pondría freno a las pintadas. Dos años después no sólo no ha puesto freno, sino que ha sumado la lacra de las micropintadas", ha destacado el concejal socialista. A su vez, ha reiterado que, "nosotros desde el PSOE vamos a llevar este asunto al próximo pleno porque si otras ciudades en nuestro país con un contexto muy parecido al de Granada son capaces de poner medidas sobre la mesa, por qué Granada no". "Y si no lo saben pues que vayan a Córdoba, que vayan a Toledo, que vayan a San Sebastián, que vayan a Lisboa ya que les gusta tanto a la alcaldesa viajar que aproveche uno de esos viajes y pregunte qué es lo que están haciendo en esas ciudades contra las pintadas vandálicas. Porque allí sí se está trabajando y aquí parece que no", ha denunciado. Por su parte, la presidenta de los vecinos del Albaicín, Margarita Marín, ha afirmado que "una vez más, los vecinos del barrios estamos reivindicando el respeto por el patrimonio, que es un patrimonio que no es de los albaicineros, es un patrimonio que es universal", según ha informado el PSOE en una nota de prensa tras la visita. Al respecto, ha denunciado que "nos llama poderosamente la atención que nadie se dé cuenta, por ejemplo, que este mismo Arco de las Pesas, un BIC del siglo XII, tiene pintadas igual de lamentables que las que se hicieron el otro día en la Alhambra sin que las administraciones públicas actúen, algo que llevamos meses denunciando".