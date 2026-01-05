Los consejos del Emisario de los Reyes Magos en COPE: "Pedimos a los niños que nos dejen un poco de fruta o un trozo de turrón para reponer fuerzas"

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente están muy felices de regresar a Zaragoza, una ciudad que definen como abierta, acogedora y con una gran historia de encuentro de culturas. Así lo ha transmitido el emisario real en una entrevista, destacando que los Reyes saben que la capital aragonesa "quiere a los Reyes Magos y sale a la calle a recibirles". Este año, la visita tiene un significado especial debido al comportamiento de los más pequeños.

LOS REYES MAGOS, MUY ORGULLOSOS DE LOS NIÑOS ZARAGOZANOS

El emisario ha explicado que Melchor, Gaspar y Baltasar están "muy orgullosos" porque los niños y niñas de Zaragoza han sido un auténtico ejemplo para los mayores. Según sus palabras, los pequeños "han sido los que les han dicho cómo hay que comportarse, los que han estado ayudando a quienes lo necesitaban, los que han acompañado a los que estaban tristes y los que han intentado alegrar a quienes estaban pasando un mal momento".

Este comportamiento ejemplar, ha asegurado, pone "muy felices a sus majestades". Por ello, ha lanzado un mensaje de ilusión: "Esta noche yo creo que si se van a dormir prontito conseguirán que, mientras ellos duermen, toda la corte de los reyes magos hará realidad los sueños que han pedido en sus cartas".

Los niños tienen un comportamiento ejemplar que pone muy felices a los Reyes Magos" Emisario Real Ayudante de los Reyes Magos

Horario y nuevo recorrido de la Cabalgata

El representante de la embajada de Oriente ha confirmado que los Reyes Magos "están ya muy, muy, muy cerquita de las tierras de Aragón", por lo que llegarán puntuales a su cita. La llegada está prevista a las cuatro de la tarde al Parque Grande José Antonio Labordeta, junto a las escaleras del Batallador.

Posteriormente, a partir de las seis de la tarde, dará comienzo la gran Cabalgata, que este año estrena un nuevo recorrido organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza.Ante la previsión de que será una "noche bastante fría", el emisario ha recomendado a todas las familias que salgan a recibir a Sus Majestades que vayan "bien pertrechados y bien abrigados". El objetivo es disfrutar de la magia sin que al día siguiente, con los regalos, aparezca "ningún catarro".

Consejos para una noche mágica

El emisario real ha ofrecido varios consejos para vivir la noche de la forma más especial. El primero es que, al paso de las carrozas, los niños "griten bien fuerte su nombre cuando vean que pasan las carrozas, tanto del rey Melchor, como del rey Gaspar y el rey Baltasar". Tras el tradicional discurso desde el balcón, recomienda "irse corriendo a casa" para acostarse pronto.

Irse a dormir temprano, ha explicado, ayuda a que los pajes y emisarios puedan completar su "trabajo intenso" de repartir todos los regalos. Finalmente, ha hecho una petición para reponer energías durante una noche tan ajetreada: "Si nos pueden dejar una pieza de fruta o un trocito de roscón o de turrón para reponer fuerzas, se lo agradeceremos porque esta es una noche bastante intensa".