El paro desciende en las comarcas de Ferrolterra y Ortegal al cierre del año, mientras repunta en el Eume

Oficina de empleo de la Xunta en la avenida de Vigo de Ferrol

El mercado laboral en las comarcas del norte de la provincia de A Coruña ha cerrado el último mes del año con un comportamiento desigual. Según los datos de demanda de empleo ofrecidos este lunes por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, mientras que Ferrolterra y Ortegal han logrado reducir sus listas del paro, la comarca del Eume ha experimentado un incremento en el número de personas en búsqueda de ocupación.

La comarca de Ferrolterra ha registrado el mejor comportamiento de la zona, con una reducción neta de 124 parados respecto al mes anterior. El total de demandantes en la comarca se sitúa actualmente en 7.064 personas.

Este descenso se explica fundamentalmente por la evolución en los dos principales núcleos urbanos. Así, Ferrol lidera la caída del paro con 65 desempleados menos, situándose en un total de 3.491. Narón registra una tendencia similar con una bajada de 64 personas, dejando el total actual en 1.693.

También presentan ligeras mejorías ayuntamientos como Mugardos (-8), Ares (-6) o Neda (-2). Por el contrario, la subida más acusada en esta comarca se dio en Valdoviño, con 12 parados más.

Estabilidad en Ortegal y repunte en el Eume

En la comarca de Ortegal, el paro ha descendido de forma leve pero constante, con 4 desempleados menos en el cómputo global, dejando la cifra total en 437 personas. Las bajadas en Mañón (-2), Cariño (-2) y Ortigueira (-1) compensaron el pequeño incremento de un demandante en Cerdido.

La nota negativa de la zona la pone la comarca del Eume, donde el desempleo ha subido en 36 personas.

Gran parte de este incremento se concentra en As Pontes de García Rodríguez, que suma 12 nuevos parados este mes, elevando su total a 274 personas. En su conjunto, la comarca cuenta ahora con 778 demandantes de empleo.