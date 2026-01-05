La comunidad venezolana en Castellón celebra la detención de Maduro entre la "alegría" y la "expectativa"

La comunidad venezolana en Castellón ha recibido la noticia de la detención de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos con una mezcla de “mucha alegría, mucha emoción, una esperanza enorme” y cautela. Así lo ha expresado la presidenta de la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón (AVACS), Geraldine Gómez, en una entrevista en "Herrera en COPE Castellón", donde ha afirmado que, pese al optimismo, todavía se mantienen "con expectativa" por los acontecimientos que están por venir.

Una "tensa calma" en Venezuela

Gómez ha explicado que la comunicación con sus familiares en Venezuela es difícil debido a la falta de luz e Internet, lo que limita las conversaciones. Según relata, en el país se vive una “tensa calma”, pero persiste el “temor de que haya algún tipo de represalia” a la hora de expresar opiniones. "No se conversa mucho, más allá de 'estamos bien, todo está bien', por la precaución de no conversar más al respecto", ha señalado.

La presidenta de AVACS ha afirmado que muchos ciudadanos en el país se sienten en “un cautiverio”, una situación agravada por la presencia de presos políticos que aún no han sido liberados. Esta tensión latente mantiene a la comunidad en el exterior en un estado de alerta constante.

La única manera de salir de los delincuentes

Aunque la comunidad venezolana esperaba un cambio a través del respeto a los resultados electorales, Gómez ha justificado la intervención estadounidense. "Sabemos que lo que nosotros tenemos en Venezuela no era un presidente, era un narcotraficante", ha sentenciado, mostrándose "muy satisfecha" con la detención de Maduro. Para ella, esta acción era necesaria, ya que "a los delincuentes, pues, no se las agarra por las buenas".

Gómez ha sido contundente al afirmar que, al no haberse respetado la victoria electoral de la oposición, la intervención era la única salida posible. "La única manera era que alguien nos ayudara a salir de estos delincuentes. Es como tener los delincuentes en casa y no poder salir de ellos, porque se adueñan de tu casa", ha añadido.

El futuro pasa por González Urrutia

De cara al futuro, Geraldine Gómez ha rechazado cualquier legitimidad de un gobierno transitorio liderado por Delcy Rodríguez. "Para los venezolanos, nuestro presidente electo es González Urrutia", ha insistido. Según ha explicado, la comunidad tiene las boletas electorales y el respaldo internacional que demuestran su victoria, por lo que "la transición primaria debería ser hacia él".

No obstante, ha reconocido que la situación aún debe ser controlada y que “todavía hay pasos por dar”. La comunidad espera con paciencia los "pasos inteligentes que van a dar" para consolidar el cambio. "Calculamos que vendrán otros pasos, porque los delincuentes todavía permanecen en Venezuela", ha concluido, antes de que se puedan plantear unas nuevas elecciones en el futuro.