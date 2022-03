La principal incógnita del Granada para el partido frente al Alavés está en el centro del campo

La calima se ha convertido en la protagonista del entrenamiento del Granada. Ha sido la primera de las cuatro sesiones anteriores al partido que este sábado (14 h.) disputa en Mendizorroza. A través de las imágenes difundidas por el club, todavía no se advierte la presencia de Montoro, por lo que continúa siendo duda para el este encuentro. El concurso de valenciano puede ser clave para esta jornada, aunque hay que distinguir entre el alta médica y la competitiva.

La baja de Torrente, por cumplir ciclo de sanciones, hace presagiar que no se utilizará una defensa de tres. La pareja de centrales que tienes más opciones de ser alineada es la compuesta por Germán y Domingos Duarte. No habría un tercer central disponible, salvo que se readaptara para esta posición a Víctor Díaz. En cualquier caso, este sistema de retaguardia no da los frutos apetecidos en el Granada. Cuando lo han puesto en juego tanto Diego Martínez como Robert Moreno, no ha dotado al equipo de solidez defensiva.

El partido frente al Alavés tiene una gran trascendencia. La expedición rojiblanca partirá hacia Vitoria el sábado. Una derrota supondría poner en duda la continuidad de Torrecilla y colocaría al equipo en una situación muy compleja, pudiendo incluso caer en zona de descenso. La dinámica será todavía más grave que en el momento actual y la salvación se complicaría bastante.