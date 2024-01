El portavoz del PSOE lamenta la ausencia de partidas para mejorar los Cármenes

El exalcalde de Granada y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha visitado hoy el barrio del Zaidín, donde ha puesto de manifiesto “la necesidad de retomar el trabajo con el Granada CF para llegar a un acuerdo definitivo de cesión de estadio con carácter permanente y no anual como hasta ahora se está haciendo”. El socialista ha criticado que “la nueva alcaldesa se llenara la boca con falsas promesas antes de las elecciones, porque han pasado seis meses y más allá de renovar un año más la concesión, poco trabajo al respecto le conocenos”.





El socialista además ha preguntado al gobierno de Carazo qué “mejoras tiene previstas en 2024 para el estadio, dado que no hemos encontrado partida concreta para ello y las promesas de campaña se han desvanecido como el hecho de que no iba a subir los impuestos”. En este sentido, ha criticado que la propuesta de presupuestos para 2024 presentada por el PP no incluye partidas para mejorar las instalaciones deportivas, “como es el Estadio de los Cármenes que necesita una intervención importante de remodelación y ampliación, con un proyecto de desarrollo del estadio”. El socialista ha precisado que han pasado siete meses desde que Carazo llegó a la alcaldía, “y no sabemos al respecto. Hay una demanda de los aficionados de que se llegue a un acuerdo de remodelación, y de mejora de una infraestructura como es el Estadio de los Cármenes, asunto sobre el que el PP guarda silencio”.





Al respecto, Cuenca ha pedido al PP trabajo “constante y perseverancia” para que esa cesión definitiva vea la luz. Hay que iniciar los expedientes, ser muy cauto y poner toda la disposición, aun así,





por experiencia, sé que el éxito no está asegurado y el acuerdo final depende de muchos factores que el Ayuntamiento no controla, pero hay que seguir trabajando e intentándolo para darle una estabilidad al equipo y sobre todo a nuestra afición”.





“Durante mis mandatos pusimos el proyecto de remodelación de Los Cármenes sobre la mesa en tres ocasiones. Pusimos en marcha un proceso de licitación que contenía mejoras importantes, pero sobre todo grandes beneficios para la ciudad, como para el club y la afición. Un expediente que daba estabilidad al proyecto deportivo y solvencia al Granada CF. En ese sentido tiene que trabajar el PP y demostrar el granadinismo que tienen. Es el momento de dar un paso adelante y trabajar por alcanzar un convenio de larga duración que incluya el uso y gestión del recinto, así como la remodelación de los entornos tal y como se comprometió antes de las elecciones”, ha concluido el máximo responsable de los socialistas en el Ayuntamiento.