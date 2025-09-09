Patricia Guerrero estrena su nueva coreografía en la Bienal de Flamenco de Granada

La Bienal de Flamenco de Granada acoge este martes 9 de septiembre (21 h.) el estreno de Gala Homenaje al XV Aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una creación de Patricia Guerrero que representará el Ballet Flamenco de Andalucía de la que es su directora. Desde su llegada a esta compañía, la granadina ha estrenado cuatro espectáculos.

el flamenco y granada

Este estreno tendrá lugar en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real y consta de dos partes diferenciadas En la primera con música de Arturo Pavón, entre otros autores, se recorrerán diferentes palos como verdiales, peteneras, romances o corridos, con la participación del cantaor Sergio El Colorado y en la segunda se rendirá homenaje a Granada y sus maestro flamencos. Patricia Guerrero ha estado hoy en COPE Granada, durante la entrevista que acompaña esta información y en la que ofreces mas detalles de este espectáculo y otros asuntos relacionados con su carrera artística.