El paro se incrementa en 248 personas en agosto en Granada

El número de personas desempleadas en la provincia de Granada se situó en agosto en 66.940, lo que supone la cifra más baja registrada para este mes desde 2008. En términos mensuales, el paro ha aumentado en 248 personas (+0,37%) respecto a julio. El incremento es menor en comparación al año anterior, cuando creció respecto al mes anterior en 499 personas (+0,71%). En la comparativa interanual, la reducción alcanza las 3.793 personas, lo que equivale a un -5,36%. Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al mes de julio en el sector de Agricultura en 41 personas (-0,88%) y también entre el colectivo Sin Empleo en 162 personas (-2,1%) y sube en Construcción 149 (2,33%), Industria 29 (0,88%) y Servicios 273 (0,6%). El paro por edad y sexo En lo que respecta al desempleo juvenil, el colectivo de menores de 25 años ha experimentado un descenso del 0,81%, lo que se traduce en 48 jóvenes menos registrados en el paro.

Por sexos, el paro femenino ha experimentado un ligero aumento del 0,15%, con 62 mujeres más desempleadas que en julio. El total de mujeres en situación de desempleo asciende ahora a 39.091. El paro masculino se ha incrementado un 0,66%, con 186 hombres más en paro, situando el total en 27.849. Contratos El número total de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 18.974. De ellos, 6.087 son de carácter indefinido, lo que representa el 32,08% de todos los contratos realizados apuntalando un mes más la estabilidad en el mercado de trabajo en la provincia.