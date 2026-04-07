El órgano de la Catedral de Granada vuelve a brillar

Las consejeras de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y de Fomento, Rocío Díaz, han asistido este Lunes de Pascua al concierto del órgano de la Epístola de la Catedral de Granada. Al recital, interpretado por la organista titular Concepción Fernández Vivas, también han acudido la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el deán de la catedral, Eduardo García.

Una compleja restauración

La actuación ha sido posible gracias a la intervención del maestro organista Joaquín Lois, presente en el acto. Su trabajo ha permitido recuperar la estructura musical, el carácter fónico y la estética de origen del instrumento. Para ello, se ha acometido un desmontaje completo del órgano con el fin de revertir intervenciones anteriores inadecuadas y reconstruir elementos perdidos.

Del Pozo ha destacado "el esfuerzo que realizan los expertos por hacer realidad la recuperación de los diferentes ámbitos del patrimonio musical andaluz, tanto documental como instrumental, sin duda, uno de los más ricos, a la par que menos conocidos, de nuestro extenso legado histórico y artístico".

Casi tres siglos de historia

Construido entre 1744 y 1746 por Leonardo Fernández Dávila, este órgano y su gemelo del evangelio conforman uno de los conjuntos más importantes de la organería barroca europea. Se trata de un instrumento de dimensiones excepcionales, con 17 metros de altura, y una fachada con tres castillos y tubos de hasta 26 palmos.

Entre sus particularidades técnicas, nunca vistas en el siglo XVIII, se encuentran la Trompeta Universal, el Clarín Imperial o el Flautado Imperial. El instrumento cuenta con tres teclados manuales, 75 medios registros y un total de 3.443 tubos sonoros, lo que ofrece a los organistas un amplio abanico de posibilidades de repertorio y variedad de colores.

Actualmente, el órgano del lado de la epístola se dedica principalmente a sus fines litúrgicos. Además, acoge conciertos organizados por el Cabildo y otras entidades, y forma parte del Festival Internacional de Música y Danza que se celebra anualmente en Granada.