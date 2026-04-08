Almendralejo ya mira a su Romería de San Marcos: abierto el plazo para las carrozas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado el pistoletazo de salida a los preparativos de la tradicional Romería de San Marcos, que se celebrará el próximo 25 de abril. La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las carrozas que deseen participar en el desfile, un trámite que podrá realizarse a través de la web municipal hasta el 21 de abril.

Llamamiento a la participación

Rodríguez ha hecho un llamamiento a la participación de "grupos de amigos, peñas y asociaciones de cualquier tipo" para mantener viva esta arraigada tradición. En este sentido, ha recordado que todas las carrozas inscritas deben realizar el recorrido completo junto al santo para recibir el lote de productos con el que la organización agradece su implicación.

Es fundamental que entre todos mantengamos viva esta tradición tan nuestra" Tamara Rodríguez Concejala de Festejos

Ayuntamiento de Almendralejo Tamara Rodríguez y Mari Hierro

Los remolques deberán presentarse "debidamente engalanados, con motivos propios de la romería", y solo podrán ser arrastrados por un animal o un tractor. Por motivos de seguridad, y siguiendo indicaciones de la Policía Local, quedan excluidos vehículos como pick-up, furgonetas o coches con remolque.

Cartel de la Romería de San Marcos de 2026

Homenajes y pregón

Por su parte, la hermana mayor de la Hermandad, Mari Hierro, ha desvelado los nombres de los homenajeados de este año. Los reconocimientos serán para Toni Calvo, presidenta de la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, y para el establecimiento Casa Ángel por su colaboración desinteresada con la hermandad.

Además, Hierro ha anunciado que la pregonera de este año será Nazaret Pérez Franco, con cuya elección se busca aportar una visión renovada de la fiesta. "Queríamos tener también ese punto de lo que significa para un joven la Romería de San Marcos", ha explicado sobre la decisión.

Queríamos tener también ese punto de lo que significa para un joven la Romería de San Marcos" Mari Hierro, sobre la pregonera Hermana Mayor de San Marcos

Actos previos y organización

Como parte de la organización, el 23 de abril se celebrará una reunión con los participantes para coordinar los detalles del desfile y garantizar la seguridad. Previamente, el 19 de abril, tendrá lugar el traslado del santo a San Roque, para el que el Ayuntamiento habilitará un autobús desde la ermita con el fin de animar a los jóvenes a participar.