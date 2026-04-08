Castilla-La Mancha afronta un miércoles de lluvias, viento y tormentas

Castilla-La Mancha se encuentra este miércoles bajo los efectos de la lluvia, que mantiene activos avisos amarillos en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Además, se esperan fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora tanto en la comarca de La Mancha toledana como en la de Ciudad Real, lo que ha llevado a las autoridades a extremar la vigilancia.

Carreteras resbaladizas y cielos cubiertos

Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha solicitado precaución en las carreteras debido a los suelos deslizantes provocados por las precipitaciones. La previsión para la jornada apunta a un cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubes medias y altas que dejarán lluvia de débil a moderada.

Las lluvias serán más persistentes e intensas en el tercio occidental de la comunidad, aunque se extenderán hasta las manchas orientales. No se descarta que estas precipitaciones vengan en forma de barro debido a la presencia de calima, acompañadas de chubascos tormentosos ocasionales. Como consecuencia, las temperaturas máximas experimentarán un descenso localmente notable.

Activación y desactivación de avisos

Los avisos amarillos por lluvia y viento se activarán a las 14:00 horas y permanecerán vigentes hasta las 22:00 horas de este miércoles. Durante la madrugada ya han estado activos avisos por tormentas en varias comarcas.

Concretamente, en la provincia de Toledo, las zonas del Valle del Tajo y Los Montes de Toledo han tenido avisos por tormenta hasta las 09:00 horas. En Ciudad Real, estos avisos afectaron hasta la misma hora a las comarcas de Valle del Guadiana, Sierra de Alcudia y Madrona, y Montes Norte y Anchuras.