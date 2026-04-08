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Tres focos activos y terreno inaccesible: así se desató el incendio que mantiene en vilo a Alicante

Los bomberos han trabajado durante toda la noche y mantienen un amplio dispositivo por tierra en la sierra del Maigmó

Evolución favorable en el incendio forestal de Tibi, al que se incorporan 2 medios aéreos
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Evolución favorable en el incendio forestal de Tibi, al que se incorporan 2 medios aéreos

José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

1 min lectura

El incendio forestal declarado este martes en la sierra del Maigmó, en el término municipal de Tibi (Alicante), presenta una evolución favorable a primera hora de este miércoles. Durante la mañana se han incorporado dos medios aéreos para reforzar las tareas de control y extinción del fuego.

Un amplio dispositivo terrestre

Según ha detallado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, durante la noche se han realizado los relevos de los efectivos. En la zona se mantienen ocho dotaciones de esta entidad provincial junto a cinco unidades de bomberos forestales.

El aviso del fuego se recibió a las 17:16 horas de la tarde del martes. Tras activarse el protocolo, se detectaron tres focos distintos en una zona de difícil acceso, lo que motivó la movilización de helicópteros y aviones para actuar desde el aire, además del despliegue de las unidades terrestres.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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