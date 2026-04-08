La ampliación del Hospital de Motril entra en su recta final tras 20 años de espera

La esperada ampliación del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril ya es una realidad tangible. El consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, y la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, han visitado las obras para supervisar su progreso. El proyecto, que ha contado con una inversión superior a los 15,5 millones de euros, avanza "en tiempo y forma" para culminar una demanda histórica de casi 20 años desde que se diseñó el primer plan funcional.

00:00 Volumen Cerrar Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril y Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Durante la visita, el consejero ha confirmado que la estructura del nuevo edificio norte ya está culminada. Antonio Sanz ha explicado que los trabajos se centran ahora en la fase de albañilería, cerramientos y cubiertas. "La estructura se ha finalizado", ha destacado Sanz, quien ha calificado la supervisión como "claramente satisfactoria".

La estructura se ha finalizado" Antonio Sanz Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Un salto en diagnóstico y servicios

El nuevo edificio, levantado sobre una superficie de 5.355 metros cuadrados, está diseñado para corregir las deficiencias del actual hospital. La planta cero albergará un nuevo acceso general y una potente área de diagnóstico por imagen, que contará con tres salas convencionales, un telemando, dos resonancias magnéticas, dos TAC, tres mamógrafos y dos ecógrafos. Esto supondrá un antes y un después para toda el área de gestión sur de Granada.

Se va a dar un salto importantísimo en los servicios de radiodiagnóstico" Antonio Sanz

Además, el nivel -1 acogerá instalaciones técnicas, mientras que el nivel 1 se destinará a áreas de gestión, docencia y formación, con despachos, salas de reuniones y un salón de actos. "Se va a dar un salto importantísimo en los servicios de radiodiagnóstico", ha afirmado el consejero, añadiendo que el proyecto también incluye nuevas zonas comunes, una cafetería y accesos mejorados.

Beneficios para ciudadanos y profesionales

La alcaldesa Luisa García Chamorro ha subrayado que esta ampliación permitirá que la comarca gane en una "calidad asistencial casi excelente". Por su parte, Antonio Sanz ha incidido en los beneficios directos: "Los ciudadanos van a tener un mejor acceso al concentrar todos los servicios en un único centro". Esta unificación pondrá fin a la dispersión actual en edificios externos y las conocidas "caracolas", mejorando también las condiciones de los profesionales sanitarios.

Una vez finalizada la obra, los espacios liberados en el edificio actual permitirán ampliar y modernizar otros servicios como consultas, medicina interna o el hospital de día. Respecto a los plazos, el consejero ha señalado que "la idea es terminarlo todo a finales del año que viene", aunque con prudencia por posibles imprevistos. El objetivo es cumplir el cronograma para un hospital que triplica su población de referencia en verano.