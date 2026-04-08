El baloncesto femenino ocupa su lugar en el templo de este deporte en Lugo: un mural gigante inmortaliza la historia del Ensino en el Pazo

Parte de la plantilla del Ensino y el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, vieron como el muralista realizaba los primeros trazos de su diseño en la fachada oeste del edificio

El baloncesto femenino ocupará el lugar simbólico que le corresponde en el Pazo dos Deportes de Lugo con un nuevo mural de grandes dimensiones en homenaje al Ensino. La obra, del reconocido artista lucense Rubén Paz, ocupará una superficie de 30 metros de ancho por 15 de alto en la fachada oeste del edificio. El vicepresidente de la Deputación, Efrén Castro, junto a varias jugadoras del club, ha seguido de cerca el inicio de los trabajos, donde ya se aprecian los trazos de las figuras principales de la composición.

Efrén Castro ha explicado que la intervención busca reconocer el legado del club y, al mismo tiempo, embellecer el recinto. "Esta intervención artística reconoce la trayectoria del Ensino como emblema del deporte lucense al tiempo que embellece y refuerza la dimensión simbólica del Pazo", ha señalado el responsable provincial, quien también ha destacado la colaboración con "uno de los muralistas lucenses con mayor reconocimiento internacional".

Esta intervención artística reconoce la trayectoria del Ensino como emblema del deporte lucense" Efrén Castro Vicepresidente de la Diputación de Lugo

Un homenaje esperado

Castro también ha aclarado que "el mural responde a un compromiso con el Ensino que se fue demorando por las actuaciones en la fachada y en la cubierta". Finalmente, se desarrolla "en una temporada muy destacada para el club tanto por su clasificación para la Copa como por su trayectoria en la Liga".

El mural responde a un compromiso con el Ensino que se fue demorando por las actuaciones en la fachada y en la cubierta" Efrén Castro Vicepresidente de la Diputación de Lugo

Esta iniciativa artística ha madurado en paralelo a otras mejoras en la infraestructura del Pazo, donde la Deputación sigue trabajando en proyectos como la ampliación del aforo. Recientemente, fue inaugurado también el nuevo videomarcador.

Más de 40 años de historia

El homenaje reconoce la extensa trayectoria del club, fundado en 1981 en el seno del Colegio de la Compañía de María por Fernando Fernández Allende. Desde su primera temporada, el ya denominado C.D. Ensino compitió con una plantilla formada mayoritariamente por jugadoras de la cantera.

Tras varios ascensos, el club alcanzó la máxima categoría, la Liga Femenina, en la temporada 1994/95. Este hito se consiguió con Pilar Linares en la presidencia y Manel Sánchez como entrenador, marcando el inicio de una etapa más ambiciosa para el equipo.

Ensino Jugadoras del Ensino en un partido

En los años siguientes, ya con Juan Corral como técnico, el Ensino se consolidó como un equipo competitivo, llegando a ser finalista de la Copa de la Reina en 1998 y 2002. Tras varias renovaciones y cambios de nombre, el club adoptó su denominación actual, Ensino Lugo Club de Baloncesto, en 2019.

Recta final del mural

El diseño del mural, que incluirá referencias al patrimonio de la ciudad, seguirá tomando forma en los próximos días. El trabajo del artista está condicionado por la meteorología, pero pronto se acometerá el relleno de color para dar a la obra su aspecto definitivo.