Nuevo "hito" con un Centro de Talento y Tecnología impulsado por Telefónica

Andalucía suma desde este lunes un Centro de Talento y Tecnología impulsado por Telefónica en Granada y centrado especialmente en la ciberseguridad, un nuevo "hito" para esta comunidad enmarcado en la apuesta de la Junta por el liderazgo tecnológico de la región, según el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Ubicado en el edificio Zaidín de Telefónica, este nuevo centro en el que ya trabajan más de un centenar de profesionales cualificados estará especializado en monitorizar la seguridad de los clientes y en el desarrollo de una unidad centrada en la prestación de servicios de implementación, soporte y gestión de proyectos relacionados con las tecnologías de Microsoft.

Dirigido también a la creación de talento, el nuevo centro se suma a la configuración del "pilar tecnológico, científico y de innovación" que el Gobierno andaluz considera fundamental para la transformación económica de Andalucía, ha subrayado Moreno durante el acto de inauguración, al que también han asistido el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, y el presidente de la compañía en España, Borja Ochoa, entre otros.

"Sin ese pilar Andalucía no podrá competir ni avanzar", ha indicado el presidente andaluz, para quien esa transformación tecnológica debe ser "imparable" para hacer "más competitiva, moderna y líder" a esta región.

Ha citado, como ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz para ello, la inauguración, el próximo mes de noviembre, del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, también con sede en Granada, provincia que junto a su Universidad jugará, ha dicho, un papel fundamental en el liderazgo tecnológico, nacional e internacional, de esta región.

Durante su intervención ha defendido que lo público y lo privado deben ir de la mano porque no son "compartimentos estancos", sino realidades "complementarias", y ha resaltado la "sólida" relación que mantienen con Telefónica a través de proyectos de transformación tecnológica o dirigidos a la internacionalización de empresas.

Moreno ha anunciado también, además de la ampliación de titulaciones, el anteproyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación de Andalucía, la denominada ley Activa, que llegará próximamente al Parlamento para impulsar la innovación entre la Junta y las universidades y crear alianzas con centros y empresas tecnológicas.

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha apostado por Andalucía en general, y Granada en particular, como referente tecnológico, a lo que responde la instalación de este centro, del que hay algún otro en España pero no con el nivel tecnológico de éste, ha precisado.

La ciberseguridad (casi 70 millones de ataques informáticos procedentes de distintos países se producen al día) será una de los principales servicios de este centro, pero también la creación de talento (en la primera semana ha prestado más de 200 horas de cursos a sus empleados), ha explicado Gayo.

El consejero delegado ha enmarcado la apertura de estas instalaciones en lo que Telefónica, dice, lleva haciendo desde los 101 de su existencia: "Llevar la tecnología a todos los puntos de España", y ha remarcado el compromiso de la compañía con Andalucía, donde llevan invertidos más de 2.000 millones de euros: "Creemos en esta tierra".

En el acto también ha intervenido la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha reivindicado la contribución de esta capital andaluza, con sus iniciativas en este ámbito, en la estrategia de posicionar a Andalucía como referente tecnológico del país.