La música vuelve a sonar en los patios históricos de la Universidad de Granada

El ciclo 'Música en los Patios' regresa este mes de abril para llenar de música los 'espacios patrimoniales' de la 'Universidad de Granada'. Se han programado 'tres conciertos' para los días '10, 17 y 24 de abril', con el objetivo de acercar estos lugares singulares al público a través de una 'experiencia musical'.

Conciertos en enclaves históricos

Los conciertos se desarrollarán en enclaves emblemáticos. El 'Patio de los Inocentes' y el 'Patio de la Capilla', ambos en el 'Hospital Real', y el Patio de la 'Facultad de Ciencias Políticas y Sociología' serán los escenarios de esta edición. La primera cita será el '10 de abril' a las 20:00 horas en el Patio de los Inocentes con el 'Quinteto de metales de la UGR'.

El '17 de abril', la música se trasladará al Patio de la 'Facultad de Ciencias Políticas y Sociología' con el 'Cuarteto de trombones' de la universidad. El broche final lo pondrá el 'Cuarteto de cuerda arsa' el '24 de abril' en el 'Patio de la Capilla' del Hospital Real, comenzando ambas actuaciones a las 20:00 horas.

Para enriquecer la experiencia, antes de cada concierto se ofrecerá una 'breve explicación sobre el espacio patrimonial' que lo acoge. La asistencia es gratuita, pero debido al 'aforo limitado', es 'imprescindible realizar la inscripción previa' en la web 'patrimonio.ugr.es'.