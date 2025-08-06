Moclín, el paraíso donde perderse

La oferta de ocio de Los Pueblos de Moclín es muy variada. La ruta de senderismo del Gollizmo recorre Moclín y Los Olivares. Y visita lugares únicos. Como los Tajos de la Hoz, la Fuente Corcuela con pinturas rupestres. La Iglesia de la Encarnación, donde se guarda el Cristo del Paño. Además, las Vías Ferratas proporcionan una forma muy especial de contemplar el paisaje de Moclín.

También está el camino de Tózar, paraje que retrató Pedro Antonio de Alarcón en las aventuras de Parrón, el Bandolero. Y destaca todo el patrimonio monumental, con la Necrópolis Mozárabe, las Torres de Vigía, los restos de un poblado tipo alquería. Sin olvidar la gastronomía de la zona y la hospitalidad de sus vecinos.

Una comarca de ensueño con vistas a Sierra Nevada, naturaleza exuberante. Y un legado que se extiende miles de años en la antigüedad combinado con la vanguardia. Donde conviven el festival Fusión Velillos con la Romería del Cristo del Paño.