Más de mil escolares buscan un récord mundial leyendo 'El Hobbit'

Más de mil escolares del Colegio Sagrado Corazón de Granada tienen previsto batir este miércoles, 22 de abril, un récord mundial muy especial: el de personas leyendo al unísono el inicio de la célebre obra 'El Hobbit', de J. R. R. Tolkien

Más de mil escolares del Colegio Sagrado Corazón de Granada intentan batir este miércoles un récord mundial muy especial: el de personas leyendo al unísono el inicio de la célebre obra 'El Hobbit', de J. R. R. Tolkien. La actividad se enmarca en la celebración del Día del Libro.

Para la ocasión, estudiantes, profesorado y personal de administración acudirán disfrazados de personajes de 'El Señor de los Anillos'. Además, todas las instalaciones del colegio, desde los patios hasta las aulas, estarán ambientadas en la Tierra Media gracias a la decoración elaborada durante meses por padres, madres y docentes.

Una celebración para fomentar la lectura

Asunción Contreras, directora general del centro, ha señalado que llevan "seis años celebrando a lo grande el Día del Libro" y que su experiencia demuestra que "cuando la literatura y el cine dialogan de forma efectiva desde el aula, el alumnado no solo incrementa su hábito lector, sino que desarrolla una mejor comprensión".

Educar lectores es contribuir activamente a una sociedad más reflexiva, crítica y libre" Asunción Contreras Directora General del Colegio Sagrado Corazón

Con estas jornadas, ha añadido Contreras, el colegio quiere "compartir con la sociedad una experiencia construida desde la vocación pedagógica y la firme convicción de que educar lectores es contribuir activamente a una sociedad más reflexiva, crítica y libre".

120 aniversario y Capitalidad Cultural

Esta iniciativa forma parte del programa de actos por el 120 aniversario de la fundación del colegio en el Paseo de los Basilios. Con ella, el centro también se suma a la candidatura de Granada para acoger la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

Un día en la Tierra Media

La programación de este año está dedicada íntegramente a la figura de J. R. R. Tolkien, coincidiendo con el 25 aniversario del estreno de 'El Señor de los Anillos'. La jornada incluye una conferencia de Eduardo Segura Fernández, experto en la obra de Tolkien y asesor de la serie de Amazon, talleres, cuentacuentos y una exposición de réplicas de armas y objetos de las películas.